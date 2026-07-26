Il mercato continua a riservare nuovi scenari per le principali squadre di Serie A. La Juventus starebbe valutando un nuovo profilo per la porta dopo le difficoltà riscontrate nelle trattative per i suoi obiettivi principali, mentre l'Inter è al lavoro per blindare Yann Bisseck, finito però nel radar di diversi top club europei. Anche la Roma resta protagonista, con i giallorossi che potrebbero tornare su un vecchio obiettivo per rinforzare il reparto offensivo dopo il rallentamento di altre piste.

Juventus, Chevalier entra nella lista dei portieri: il PSG potrebbe lasciarlo partire

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Santi Aouna, la Juventus starebbe esplorando la pista che porta a Lucas Chevalier. L'estremo difensore del Paris Saint-Germain rappresenterebbe una soluzione alternativa dopo le difficoltà incontrate dal club bianconero nel tentativo di arrivare ai principali obiettivi individuati per la porta, a partire da Emiliano Martinez. Il francese, approdato al PSG appena un anno fa dal Lille per circa 40 milioni di euro, ha vissuto una stagione da alternativa a Matvey Safonov, trovando comunque spazio soprattutto in Ligue 1 ma restando ai margini negli appuntamenti più importanti della stagione, come la finale di Champions League.

Proprio per questo motivo un suo addio non sarebbe da escludere: il club parigino potrebbe infatti prendere in considerazione una cessione qualora arrivasse un'offerta di almeno 30/25 milioni di euro, cifra che la Juventus starebbe valutando nell'ambito delle proprie riflessioni sul ruolo di portiere.

Inter e Roma, Bisseck richiama le big d'Europa mentre torna di moda Alajbegovic

In casa Inter proseguono invece i dialoghi per il rinnovo di Yann Bisseck fino al 2031, ma il nuovo contratto non avrebbe scoraggiato gli estimatori del difensore tedesco. Secondo il giornalista Ekrem Konur, oltre al Bayern Monaco, da tempo interessato al centrale nerazzurro, si sarebbero mosse anche Manchester United e Tottenham.

Un interesse internazionale che rafforzerebbe la posizione dell'Inter, intenzionata a chiedere circa 65 milioni di euro per lasciar partire il classe 2000.

Sul fronte Roma, infine, continua la ricerca di un esterno offensivo da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini. Le difficoltà riscontrate nelle trattative per Mason Greenwood, Alejandro Garnacho e Crysencio Summerville avrebbero riportato d'attualità il nome di Alajbegovic. Il talento bosniaco del Bayer Leverkusen era già stato accostato ai giallorossi all'inizio di giugno, senza però convincere pienamente Gasperini, anche a causa della valutazione di circa 30 milioni di euro. Con diverse piste ormai complicate, il suo profilo potrebbe però tornare in auge, anche se la concorrenza resta elevata: sulle tracce del giocatore ci sarebbero infatti anche Chelsea, Atalanta, Juventus e Fiorentina, pronte a inserirsi qualora la situazione dovesse evolversi nelle prossime settimane.