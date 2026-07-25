Il mercato delle big italiane continua a entrare nel vivo, con operazioni che riguardano tanto i nuovi acquisti quanto la gestione degli esuberi. La Juventus sarebbe ormai vicinissima a definire la partenza di Lois Openda, chiamato a rilanciarsi in Ligue 1 dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative. Nel frattempo la Roma avrebbe individuato un nuovo obiettivo per rinforzare le corsie offensive, mentre anche l'Inter si sarebbe inserita nella corsa a uno dei giovani talenti più promettenti del panorama internazionale, Franco Mastantuono.

Juventus, Openda saluta: accordo con il Lione per il prestito oneroso

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Juventus e Lione avrebbero ormai raggiunto un'intesa praticamente definitiva per il trasferimento di Lois Openda in Francia. Il centravanti belga, arrivato a Torino appena un anno fa, sarebbe pronto a lasciare la Continassa dopo una stagione estremamente complicata, nella quale non è riuscito a imporsi come uno dei riferimenti offensivi della squadra.

L'operazione si baserebbe sulla formula del prestito secco oneroso, con il club francese disposto a versare 3 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante nella prossima stagione. Nell'accordo non sarebbero previsti né il diritto né l'obbligo di riscatto, motivo per cui Openda, salvo nuovi sviluppi, farà ritorno alla Juventus nell'estate successiva.

Alla Continassa la speranza è che l'esperienza in Ligue 1 possa consentire al belga di ritrovare fiducia e continuità. D'altronde il club bianconero aveva investito oltre 40 milioni di euro per acquistarlo e una stagione positiva in Francia potrebbe rilanciarne il valore di mercato in vista del futuro.

Roma su Bahoya, Inter in corsa per Mastantuono

Anche la Roma continua a cercare un esterno offensivo dopo i mancati arrivi di Mason Greenwood, Alejandro Garnacho e Crysencio Summerville. Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur, il nuovo nome finito sul taccuino della dirigenza giallorossa sarebbe quello di Jean-Matteo Bahoya, ala franco-camerunense classe 2005 attualmente in forza all'Eintracht Francoforte.

Il giovane attaccante rappresenterebbe un obiettivo più sostenibile dal punto di vista economico rispetto ad altri profili valutati nelle ultime settimane. Dopo due stagioni in Bundesliga, nelle quali ha realizzato complessivamente cinque reti in campionato, la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra decisamente più accessibile rispetto a quella necessaria per arrivare a talenti come Antonio Nusa o Mika Godts, giocatori che continuano ad avere quotazioni ben superiori.

Sul fronte Inter, invece, resta vivo l'interesse per Franco Mastantuono. Sempre secondo Konur, il club nerazzurro figurerebbe tra le società che stanno monitorando con attenzione il talento argentino del Real Madrid.

I Blancos sarebbero disponibili a lasciarlo partire, ma esclusivamente con la formula del prestito secco. Una condizione che avrebbe attirato anche Juventus e Fiorentina, entrambe già accostate al fantasista sudamericano nelle scorse settimane. La corsa a Mastantuono potrebbe quindi trasformarsi in un derby di mercato tutto italiano, con tre club pronti a contendersi uno dei prospetti più interessanti del calcio internazionale, nella speranza di valorizzarlo prima del ritorno alla base madridista.