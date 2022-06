La Juventus è al lavoro in queste settimane per definire il Calciomercato estivo sia entrata che in uscita.

Potrebbe lasciare in prestito la Juve Luca Pellegrini, il terzino è seguito da diverse società italiane e potrebbe fare una nuova esperienza professionale per giocare più spesso titolare. In attesa della scadenza di contratto di Alex Sandro prevista a giugno 2023, il brasiliano vorrebbe rimanere nella società bianconera anche perché ha un ingaggio stagionale da circa 6 milioni di euro a stagione.

In caso di partenza di Pellegrini potrebbe arrivare il serbo Filip Kostic, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno 2023.

Il centrocampista serbo può giocare in diversi ruoli, dal settore avanzato, a centrocampo fino al terzino sinistro. Nell'ultima stagione è stato schierato centrocampista di fascia sinistra nel 3-5-2 della squadra tedesca. Kostic si giocherebbe quindi la maglia da titolare con Alex Sandro nella stagione 2021-2022, con Pellegrini che lascerebbe la Juventus in prestito.

Juventus, è calda la pista Kostic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato i giocatori della fascia sinistra della Juventus nella stagione 2022-2023 potrebbero essere Alex Sandro e Kostic. La società bianconera avrebbe deciso di lasciar partire Pellegrini in prestito per dargli la possibilità di raccogliere minutaggio e giocare spesso da titolare.

Anche perché non sembrano esserci società interessate ad Alex Sandro, che ha un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2023; per questo il brasiliano potrebbe rimanere fino alla scadenza del suo contratto e lasciare la Juventus a parametro zero a fine della prossima stagione.

Kostic arriverebbe per giocarsi il posto con il brasiliano, considerando che il serbo può giocare in tutti i ruoli della fascia sinistra.

In questa stagione è migliorato anche nella fase difensiva, avendo giocato sulla fascia sinistra nel centrocampo a cinque dell'Eintracht Francoforte.

Massimiliano Allegri potrebbe schierare la Juventus con il 3-5-2

Massimiliano Allegri potrebbe decidere di cambiare schema di gioco passando dal 4-3-3 al 3-5-2, con Danilo che giocherebbe centrale di destra della difesa a tre.

Nel frattempo si parla di un interesse della Juventus per Nahuel Molina, argentino dell'Udinese che ha giocato in questa stagione da centrocampista di fascia destra, mentre in nazionale è schierato dal commissario tecnico dell'Argentina Scaloni come terzino destro.