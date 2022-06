La Juventus è attesa da settimane importanti sul mercato, anche per definire il futuro dei tanti giovani che sono cresciuti nelle ultime stagioni nella società bianconera, nel settore giovanile e nell'under 23.

Diversi di essi hanno maturato esperienze in prestito, in società di Serie A, Serie B e Serie C: è il caso dei vari Rovella, Fagioli e Ranocchia, ma anche del più esperto Brunori, che è stato importante per la promozione in Serie B del Palermo. Nell'ultima stagione sono cresciuti diversi giocatori anche nell'under 23 bianconera (che ha disputato per la prima volta i playoff di Serie C).

In tale formazione ha militato anche il terzino francese Jean Claude Ntenda, che ha giocato due match nel campionato di Serie C e due match in Coppa Italia di Serie C. Le sue prestazioni hanno portato la Juventus a confermarlo anche per la stagione 2022-2023: infatti il francese che ha prolungato la sua intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno 2024. A confermarlo è stato la stessa la Juventus tramite i suoi profili social. Il ventenne ha fatto tutta la trafila nelle rappresentative giovanili della nazionale francesi fino ad arrivare all'under 18.

La Juventus ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Jean Claude Ntenda fino a giugno 2024.

Il ventenne giocherà nella stagione 2022-2023 nell'under 23 e potrebbe avere spazio da titolare. La società bianconera ha dunque deciso di dare fiducia al giocatore cresciuto nelle giovanili del Nantes e che si è trasferito alla Juventus a gennaio 2020. Dapprima ha giocato nella Primavera bianconera fino a luglio 2021, poi è stato promosso nell'under 23 come terzino sinistro di riserva.

Ntenda può giocare su entrambe le fasce difensive e - se dovesse confermare la crescita nelle ultime stagioni - non è scartata la possibilità che diventi in futuro parte integrante della prima squadra. La Juventus è infatti alla ricerca di un terzino sinistro di qualità, considerando che Alex Sandro va in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà decidere il futuro professionale di diversi giovani che hanno disputato la stagione 2021-2022 in prestito in altre società. Su tutti Nicolò Rovella, che ha giocato in prestito al Genoa: per lui si è parlato di un possibile inserimento come contropartita tecnica per l'acquisto di Zaniolo della Roma. Allegri però lo valuterà nella preparazione estiva. Lo stesso vale per Nicolò Fagioli, che ha contribuito alla promozione in Serie A della Cremonese. Per quanto riguarda Filippo Ranocchia invece, si parla di un suo possibile trasferimento in prestito al Verona.