L'attaccante Matteo Brunori - reduce da una stagione in prestito al Palermo - ha in queste ore parlato della possibilità di tornare in pianta stabile alla Juventus, anche come vice Vlahovic.

Intanto Nicolò Zaniolo, esterno offensivo della Roma, ha confessato di essere lusingato dai corteggiamenti delle big.

Matteo Brunori confessa: 'Mi piacerebbe essere il vice Vlahovic, è l'attaccante che seguo di più'

Il Palermo, pochi giorni fa, ha battuto il Padova guadagnandosi una promozione in Serie B che a inizio anno sembrava davvero difficile da raggiungere.

La squadra siciliana, è stata trainata dal bomber Matteo Brunori, attaccante classe '94 di proprietà della Juventus. Con i suoi 29 gol siglati in stagione, il centravanti è rimbalzato sulle cronache sportive e la stessa società bianconera starebbe pensando se riportarlo a Torino o se lasciarlo a Palermo per maturare.

Anche per Brunori questi apparirebbero come giorni di riflessione e in un'intervista che ha rilasciato a Tuttosport, il ventisettenne ha ammesso di sognare un rientro alla casa base, anche come vice Vlahovic: "Piacerebbe anche a me e credo che la prospettiva intrigherebbe quasi tutti gli attaccanti del mondo. Vedremo. (...) Quale attaccante studio di più? Vlahovic. E non lo dico perché è della Juventus.

Era il mio preferito già alla Fiorentina."

Zaniolo: 'Interesse delle grandi mi fa piacere, paragone con Dybala eccessivo'

In queste prime settimane di Calciomercato la Juventus sta cercando anche un esterno offensivo da mettere a destra e, qualora il profilo di Angel Di Maria dovesse saltare, Cherubini potrebbe lanciare l'assalto a Nicolò Zaniolo.

Lo stesso numero 22 giallorosso, in un'intervista rilasciata nelle scorse ore alla Gazzetta dello Sport, ha ammesso di apprezzare le lusinghe delle big nei suoi confronti: "L’interesse delle grandi squadre mi fa piacere. Voglio dimostrare che sia giusto essere accostato a questi top club. L'addio? Se dovesse succedere, mi mancherebbero tante persone.

Il paragone con Dybala? Mi sembra anche eccessivo essere paragonato a lui. Lui è unico, un giocatore fantastico, fortissimo. Vediamo. La vita è imprevedibile, non si sa mai cosa succede. Io mi alleno. E aspetto".

Oltre a Zaniolo, la Juventus starebbe seguendo per il ruolo di esterno, Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte e Domenico Berardi, attaccante in forza al Sassuolo, mentre potrebbe abbandonare definitivamente la pista per David Neres, classe '97 brasiliano che avrebbe accettato la proposta del Benfica.