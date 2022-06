La Juventus è attesa da un lavoro importante sul mercato in queste settimane. Sarà importante non solo rinforzare la rosa in entrata, ma anche alleggerirla: infatti diversi giocatori sotto contratto non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero.

Fra essi ci sarebbe anche il centrocampista Rolando Mandragora, che nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Torino. La società granata aveva un diritto di riscatto a circa 14 milioni di euro, che però ha deciso di non effettuare. In particolare avrebbe offerto circa 10 milioni di euro, somma che però non sarebbe stata ritenuta congrua dalla società bianconera.

Mandragora inizierà la preparazione estiva con la Juventus, ma poi potrebbe essere offerto anche come contropartita tecnica per arrivare a un rinforzo di mercato.

Nelle ultime ore si parla di un suo possibile trasferimento alla Fiorentina: infatti potrebbe definirsi uno scambio di mercato che porterebbe Mandragora in Toscana e Nikola Milenkovic alla Juventus. Il difensore è in scadenza coi viola a giugno 2023 e piacerebbe anche ad altre società come l'Inter.

Possibile scambio di mercato fra Mandragora e Milenkovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Fiorentina e la Juventus potrebbero definire uno scambio di mercato che porterebbe Nikola Milenkovic a Torino e Rolando Mandragora in Toscana.

Uno scambio di mercato che potrebbe definirsi alla pari, considerando che il difensore va in scadenza di contratto a giugno 2023 e quindi il suo prezzo di mercato attuale è minore rispetto al valore assoluto.

Per quanto riguarda invece il centrocampista ex Nazionale Under 21 la sua valutazione è di circa 14 milioni di euro.

Milenkovic potrebbe essere il rinforzo ideale nella retroguardia juventina come sostituto di Chiellini, soprattutto se non dovesse arrivare Koulibaly.

Il mercato della Juventus

La Juventus è nel frattempo al lavoro anche per rinforzare il centrocampo, reparto da cui potrebbero partire - durante il Calciomercato estivo - sia Adrien Rabiot che Aaron Ramsey.

Il francese potrebbe trasferirsi per circa 20 milioni di euro al Chelsea, mentre il gallese potrebbe anche rescindere il suo contratto nel caso in cui non ci fossero club disposti a pagare il suo cartellino ai bianconeri.

In entrata invece piace molto Fabian Ruiz, in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Napoli e valutato circa 30 milioni di euro.