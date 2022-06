La Juventus potrebbe attingere in maniera decisa al mercato di luglio. C'è l'esigenza di migliorare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti a centrocampo, oltre al fatto che bisogna sostituire diversi giocatori come Giorgio Chiellini. Federico Bernardeschi e Paulo Dybala. La società bianconera però, a differenza delle ultime due stagioni, potrebbe decidere di affidarsi a giocatori d'esperienza che possano aiutare i giovani presenti nella rosa bianconera a crescere. Non è un caso che stia lavorando all'acquisti di Paul Pogba, Angel Di Maria e Filip Kostic, piacciono inoltre Rodrigo De Paul e Leandro Paredes.

A proposito di centrocampo, gli acquisti potrebbero essere due. Mancherebbe solo l'annuncio per il francese, l'altro potrebbe essere uno fra De Paul, Paredes e Fabian Ruiz. Lo spagnolo piace molto ad Allegri. Con il contratto in scadenza a giugno 2023, potrebbe rappresentare un rinforzo ideale per la società bianconera perché arriverebbe a prezzo vantaggioso. Inoltre, è un acquisto per il presente e per il futuro, avendo 26 anni. La Juventus potrebbe acquistare però due giocatori dal Napoli. Oltre a Ruiz, starebbe valutando anche il difensore Kalidou Koulibaly, che sarebbe considerato il sostituto ideale di Giorgio Chiellini. Come Ruiz, il difensore va in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso.

I giocatori Koulibaly e Ruiz potrebbero trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare due giocatori dal Napoli. Parliamo di Kalidou Koulbaly e di Fabian Ruiz, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023. La loro valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro, di conseguenza, con 70 milioni di euro la Juventus potrebbe acquistare entrambi i giocatori.

Prima di effettuare tali investimenti, la Juventus dovrà monetizzare, in particolar modo dalle cessioni a centrocampo. A tal riguardo, potrebbero partire Arthur Melo e Aaron Ramsey, il brasiliano ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro. Il gallese, invece, potrebbe anche rescindere il suo contratto, ma porterebbe un risparmio importante per la società bianconera, visto che guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà decidere anche gli investimenti nel settore avanzato. Abbiamo parlato del possibile arrivo di Angel Di Maria e Filip Kostic, ideali per il 4-3-3, serve però anche un altro giocatore nel settore avanzato che possa giocare in più ruoli. A tal riguardo, potrebbe arrivare Alvaro Morata, nonostante non sia stato riscattato dall'Atletico Madrid. Allegri vorrebbe lo spagnolo perché può giocare sia sulla fascia che centralmente. La Juve potrebbe presentare un'offerta per un prestito con riscatto a 20 milioni di euro per il giocatore.