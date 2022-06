La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. Sarà un fine giugno impegnativo per la società bianconera, che dovrà tener conto anche delle cessioni. Ci sono diversi giocatori che potrebbero lasciare Torino anche se non sarà facile monetizzare dai loro cartellini. L'unico che sembra avere mercato è Matthijs De Ligt, che però difficilmente sarà ceduto se consideriamo la partenza di Giorgio Chiellini. Gli altri che non sono considerati importanti per il progetto sportivo bianconero sono Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey. C'è da lavorare molto sui rinforzi, potrebbero arrivare almeno due acquisti per la difesa, due per il centrocampo e tre per il settore avanzato.

A tal riguardo Allegri per l'inizio del ritiro estivo avrebbe chiesto almeno tre rinforzi, il primo dovrebbe essere Paul Pogba. Il francese avrebbe già l'intesa con la società bianconera sulla base di un contratto da circa 10 milioni di euro netti a stagione compresi i bonus fino a giugno 2026. Il toscano però vorrebbe anche un centrocampista di fascia, che possa giocare sulla trequarti ed eventualmente anche come punta di fascia ed una punta centrale. Il mancato riscatto di Morata potrebbe agevolare l'arrivo di un vice Vlahovic.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Allegri per l'inizio della preparazione estiva vorrebbe almeno tre rinforzi importanti.

Uno di questi sarebbe Paul Pogba, mancherebbe solo l'annuncio finale per l'ingaggio del centrocampista francese. Gli altri due rinforzi che vorrebbe subito il toscano sono un centrocampista di fascia ed una punta. Nel primo caso il nome gradito rimane Angel Di Maria, l'argentino potrebbe decidere in questi giorni. L'offerta della Juventus è per un contratto da circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva.

Allegri avrebbe chiesto per inizio della preparazione estiva anche una punta. Avrebbe voluto la conferma di Morata ma in questo momento ci sarebbe troppa distanza fra Atlético Madrid e Juventus. La società bianconera non ha riscattato il cartellino dello spagnolo per 35 milioni di euro. Per questo la Juve starebbe lavorando su altri giocatori.

Piace sicuramente Giovanni Simeone, riscattato dal Verona per circa 12 milioni di euro. Il cartellino dell'argentino era di proprietà del Cagliari retrocesso in Serie B.

La Juventus potrebbe acquistare altri giocatori durante il Calciomercato estivo. Si lavora all'acquisto di un'altra punta di fascia (piace Filip Kostic) ma anche per un centrocampista da aggiungere a Pogba. Piace anche Fabian Ruiz, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.