La Juventus è al lavoro per definire le trattative da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Tante le esigenze per la società bianconera, che dovrà non solo alleggerire la rosa ma anche migliorarla con giocatori di qualità. Soprattutto il centrocampo e il settore avanzato sono i settori che più hanno bisogno di giocatori. A tal riguardo potrebbero arrivare almeno due centrocampisti, oltre a tre rinforzi per il settore avanzato. A parlare del mercato della Juventus è stato anche Mauro German Camoranesi, ex bianconero e nazionale italiano, vincitore del Mondiale a Germania 2006.

Attualmente è un allenatore ed era stato vicino al trasferimento al Karagumruk, ma alla fine, la società turca ha deciso di affidarsi ad Andrea Pirlo, per la sorpresa dell'italo-argentino. Camoranesi, nell'intervista, ha parlato soprattutto di Juventus, sottolineando come l'arrivo di Di Maria sarebbe molto importante anche per il modo di giocare della squadra bianconera. Nonostante abbia 34 anni, l'argentino potrebbe essere ancora molto utile nel campionato italiano. Ha elogiato Juan Cuadrado, sottolineando come il colombiano sia uno dei migliori giocatori di fascia del campionato italiano. Camoranesi si aspetta conferme importanti anche da Federico Chiesa, che in poco tempo ha dimostrato molto ma che dovrà rispettare le aspettative che gli addetti ai lavori hanno nei suoi riguardi.

Il tecnico Camoranesi ha parlato del possibile ingaggio di Di Maria da parte della Juventus

'Uno come Di Maria, che parte da centrocampo e che ha ancora una velocità adeguata per il nostro campionato, può essere un buon rinforzo. L'argentino ha qualità. Segna e sa anche far segnare'. Queste le dichiarazioni di Mauro German Camoranesi in riferimento al possibile arrivo alla Juventus di Angel Di Maria.

L'ex centrocampista della Juventus ha sottolineato come possa essere molto utile il nazionale argentino alla squadra bianconera per il modo in cui la fa giocare Allegri. Camoranesi ha sottolineato anche l'importanza di un altro acquisto per la fascia, come l'arrivo di Kostic. L'ex giocatore bianconero ha rimarcato il fatto che con il 4-3-3 servono giocatori che sappiano supportare il settore avanzato, ma anche garantire equilibrio, come potrebbero essere Di Maria e Kostic.

Ha poi elogiato Cuadrado aggiungendo: 'Al colombiano gli invidio la velocità, ha fantasia, tiro e sa crossare. Un giocatore che è bravo a sorprende l'avversario'.

Camoranesi e le aspettative su Chiesa

L'ex giocatore della Juventus Camoranesi ha parlato anche di Federico Chiesa, sottolineando come abbia fatto una buona prima parte di stagione appena arrivato alla Juventus nel 2020 per poi confermarsi all'Europeo. Secondo il tecnico italo-argentino, il centrocampista però dovrà mantenere le aspettative una volta che sarà disponibile per la squadra bianconera.