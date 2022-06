La Juventus è al lavoro nelle ultime settimane per definire le strategie di mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. La linea sembra già essere definita, con tre giocatori che sarebbero vicini al trasferimento a Torino. Si attenderebbe solo l'annuncio da parte della società bianconera per Paul Pogba, che potrebbe sottoscrivere un contratto da circa 10 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026. Si attende la risposta di Di Maria, per quanto riguarda Kostic, invece, l'intesa con il giocatore sarebbe stata raggiunta, si dovrà lavorare a quella con l'Eintracht Francoforte.

Potrebbero arrivare rinforzi anche in difesa, sia per quanto riguarda il ruolo di centrale che per le fasce difensive. Piace Koulibaly del Napoli, per quanto riguarda invece il ruolo di terzino sinistro l'eventuale partenza di uno fra Alex Sandro e Pellegrini potrebbe agevolare l'acquisto di un giocatore. A tal riguardo, piacciono Udogie, Emerson Palmieri e Wijndal. Le ultime notizie di mercato confermano, però, come la Juventus stia valutando anche l'acquisto di Nahuel Molina: l'argentino piace molto alla società bianconera ma l'Udinese lo valuta almeno 30 milioni di euro. La società bianconera sarebbe disposta a spendere circa 15 milioni di euro ed eventualmente inserire dei giovani che potrebbero interessare ai friulani.

Possibile offerta da 15 milioni di euro più giocatori per Molina

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe offrire circa 15 milioni di euro più uno o due giocatori giovani per Nahuel Molina. L'argentino ha disputato una stagione importante 2021-2022 con l'Udinese, segnando diversi gol e fornendo assist decisivi ai suoi compagni.

Prestazioni che gli hanno garantito anche un posto da titolare nella nazionale argentina, dove gioca da terzino destro. L'Udinese lo valuta circa 30 milioni di euro, per questo, la Juventus vorrebbe inserire delle contropartite tecniche gradite alla società friulana. A tal riguardo, potrebbero si parla di Radu Dragusin, che nella stagione 2021-2022 ha giocato nella prima parte alla Sampdoria e nella seconda nella Salernitana, e di Marvey Aké.

Il francese è stato importante per la Juventus under 23 ed è stato schierato anche da Allegri in prima squadra. Entrambi hanno una valutazione di mercato di circa 5 milioni di euro, di conseguenza, l'offerta totale della Juventus sarebbe di circa 25 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire le cessioni. A partire potrebbero essere Pellegrini, in prestito ad una società di Serie A, Arthur Melo e Aaron Ramsey. Il brasiliano piace all'Arsenal, per il gallese, invece, la società bianconera potrebbe valutare la rescissione del contratto. Avrebbe offerte da società inglesi.