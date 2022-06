La Juventus è al lavoro per definire i primi rinforzi del Calciomercato estivo. Oltre a Paul Pogba, che potrebbe essere annunciato a inizio luglio, la società bianconera starebbe attendendo la risposta di Angel Di Maria, a cui sarebbe stato offerto un contratto fino a giugno 2023 a circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Ci sarà da rinforzare in maniera decisa anche la difesa, non solo il ruolo di difensore centrale (dopo la partenza di Giorgio Chiellini) ma anche le fasce difensive. Potrebbe essere l'ultima stagione in bianconero per Alex Sandro e Juan Cuadrado, ma la Juventus starebbe già lavorando ai suoi sostituti.

A tal riguardo potrebbero arrivare già in questo calciomercato estivo un terzino sinistro e uno destro. Piace Emerson Palmieri del Chelsea, che non sarebbe considerato indispensabile dal tecnico Tuchel, e soprattutto Nahuel Molina dell'Udinese. L'argentino potrebbe essere il sostituto ideale di Juan Cuadrado, che come Alex Sandro ha il contratto in scadenza a giugno 2023.

Protagonista di una stagione importante nell'Udinese, Molina ha segnato diversi gol e fornito diversi assist decisivi ai suoi compagni. Con un'offerta da circa 30 milioni di euro potrebbe lasciare la società friulana. Il laterale argentino può essere schierato come terzino destro ma anche sulla fascia di un centrocampo a cinque, ruolo in cui ha giocato nell'Udinese.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando al sostituto di Juan Cuadrado. Il preferito sarebbe Nahuel Molina, nazionale argentino e giocatore dell'Udinese.

Di recente anche il dirigente della società friulana Pierpaolo Marino ha fatto capire in un'intervista che la partenza dell'argentino durante il calciomercato estivo sarebbe possibile.

Con un'offerta da circa 30 milioni di euro potrebbe lasciare l'Udinese. Sul giocatore ci sarebbe anche l'Atletico Madrid, ma in questo momento sarebbe in vantaggio la Juventus. La società bianconera torinese potrebbe definire con l'Udinese una modalità di pagamento dilazionata su più stagioni, così da evitare di appesantire in maniera importante il bilancio societario.

L'acquisto di Molina sarebbe motivato dal fatto che dalla stagione 2022-2023 Danilo potrebbe giocare più spesso da difensore centrale e meno da terzino destro.