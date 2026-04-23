Non solo acquisti. La Juventus deve far fronte alle possibili offerte che potrebbero arrivare per i suoi migliori calciatori. Oltre Yildiz e Bremer, la Vecchia Signora potrebbe ricevere offerte importanti anche per Andrea Cambiaso, seguito da Milan e Barcellona.

Il Milan segue Cambiaso, interesse anche del Barcellona

Dopo il lungo corteggiamento del Manchester City, l'esterno bianconero classe 2000 sarebbe un obiettivo di mercato del Milan per la prossima stagione. Allegri lo stima e lo avrebbe opzionato come primo rinforzo per la prossima campagna acquisti, così da poter aumentare il tasso tecnico sulle corsie esterne vista la duttilità di Cambiaso nel giocare su ambedue le fasce.

Oltre all'interesse dei rossoneri, anche il Barcellona starebbe sondando il terreno con i blaugrana che sono alla ricerca di un'alternativa di grande spessore ai vari Koundè e Cancelo. La Juve non ha intenzione di cedere Cambiaso ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno e soprattutto dalla volontà del calciatore che potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventura.

La Vecchia Signora si starebbe già muovendo per gli eventuali sostituti: oltre ad Udogie del Tottenham, spunta la candidatura di Lorenzo Bernasconi che si è ritagliato uno spazio importante nell'Atalanta targata Palladino. Il classe 2003 ha offerto buone prestazioni e sarebbe finito sul taccuino della dirigenza bianconero.

La trattativa non appare facile vista la volontà del club bergamasco di puntare su Bernasconi e Palestra nella prossima stagione, così da ritornare nelle posizioni europee in Serie A.

Il Manchester United monitora Koopmeiners

L'avventura di Teun Koopmeiners potrebbe terminare in estate. Il 28enne centrocampista olandese non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di Luciano Spalletti e per questo la dirigenza bianconera potrebbe prendere in considerazione delle offerte da circa 35-40 milioni per giugno.

Stando ad alcuni rumors, oltre al Galatasaray che da diversi mesi avrebbe opzionato il numero otto bianconero come rinforzo per la mediana, ci sarebbe un sondaggio anche da parte del Manchester United alla ricerca di un centrocampista di spessore per la prossima stagione.

I Red Devils non avrebbero difficoltà nell'accontentare le richieste economiche della Juve; c'è da capire se la trattativa entrerà nel vivo oppure lo United virerà su altri obiettivi.

L'eventuale cessione di Koopmeiners risulterebbe vitale per la Juventus che avrebbe la possibilità per operare in entrata e completare la mediana. Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza: da Bernardo Silva, passando per Goretzka e Kessie.