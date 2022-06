La Juventus è al lavoro in queste settimane per definire i rinforzi ideali per il Calciomercato estivo. La società bianconera potrebbe effettuare almeno sette acquisti, molto dipenderà però dalle cessioni. Tanti giocatori sono a rischio partenza, soprattutto quelli dall'ingaggio importante. Fra questi spiccano Alex Sandro, Arthur Melo e Adrien Rabiot, che hanno un ingaggio intorno ai 6-7 milioni di euro a stagione. Guadagna una stipendio notevole anche Daniele Rugani, considerando i 3,5 milioni di euro a stagione. Il difensore è considerato una riserva da Allegri e nella stagione 2022-2023 con l'arrivo di Gatti potrebbe diventare il quarto centrale.

La Juventus starebbe valutando una sua possibile cessione, a tal riguardo piace molto alla Lazio di Maurizio Sarri. Secondo le ultime notizie di mercato potrebbe essere offerto in uno scambio di mercato l'acquisto di Francesco Acerbi. Il difensore 34enne ha un contratto fino a giugno 2025 con la Lazio ed ha un prezzo di mercato di circa 5 milioni di euro. Piace ad Allegri non solo per l'esperienza ma anche perché è di piede sinistro e sarebbe il sostituto di Giorgio Chiellini, che potrebbe trasferirsi nel campionato americano.

Il difensore Rugani potrebbe trasferirsi alla Lazio, Acerbi alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Daniele Rugani per l'acquisto di Francesco Acerbi.

Uno scambio di mercato che sarebbe utile alla Juventus e alla Lazio, in quanto Allegri vorrebbe il 34enne e Sarri il difensore toscano. Entrambi una valutazione di mercato di simile, di conseguenza sarebbe uno scambio alla pari. Il tecnico della Lazio vorrebbe Rugani anche perché lo conosce bene avendoci lavorato qualche stagione fa all'Empoli.

Su Acerbi ci sarebbe l'interesse anche del Milan, che potrebbe decidere di rinforzare la difesa con un giocatore d'esperienza considerando la crescita evidente nella stagione 2021-2022 di Tomori e Kalulu. Acerbi si andrebbe ad aggiungere a Kjaer, che sta recuperando dall'infortunio al ginocchio e all'inizio del ritiro estivo sarà disponibile.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare le fasce difensive considerando che Alex Sandro potrebbe partire e che Danilo potrebbe giocare difensore centrale. Di conseguenza potrebbe arrivare un terzino sinistro ed uno destro. Per quanto riguarda invece il centrocampo oltre a Pogba potrebbe arrivare anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Si valuta nasce l'acquisto di giocatori di fascia e di un vice Vlahovic. Piacciono Angel Di Maria, in scadenza di contratto, Filip Kostic, valutato circa 20 milioni di euro, come il giocatore del Verona Giovanni Simeone, che ha segnato 17 gol e fornito 6 assist decisivi ai suoi compagni nella stagione 2022-2023.