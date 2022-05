La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo impegnativo, in cui dovrà dedicarsi all'alleggerimento della rosa ma anche all'acquisto di giocatori che garantirebbero miglioramenti in qualità. A centrocampo i rinforzi potrebbero essere almeno due, per il settore avanzato si parla invece di tre acquisti importanti soprattutto perché si dovranno sostituire Paulo Dybala e Alvaro Morata, che non dovrebbe essere riscattato dall'Atletico Madrid. Lascerà Torino anche Chiellini, almeno da giocatore della Juventus. Il difensore potrebbe fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano oppure diventare subito un dirigente della società bianconera.

Altro difensore che potrebbe essere ceduto è Daniele Rugani, per il classe 1994 si parla di un trasferimento alla Lazio nello scambio di mercato che porterebbe Acerbi nella Juventus. Una trattativa di mercato senza esborso economico in soldi, con il difensore della nazionale che si trasferirebbe a Torino a titolo definitivo e quello bianconero alla Lazio in prestito con obbligo di riscatto. Acerbi sarebbe un'alternativa ai titolari Bonucci e de Ligt, anche se la Juventus starebbe lavorando ad un altro acquisto importante per la difesa. Piacciono Gabriel dell'Arsenal e Benoit Badiashile del Monaco.

Possibile scambio di mercato fra Rugani e Acerbi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Daniele Rugani per l'acquisto di Francesco Acerbi.

Il difensore della nazionale sarebbe un rinforzo gradito da Allegri perché di piede sinistro, sarebbe il sostituto ideale di Giorgio Chiellini. Il tecnico dovrà valutare anche Federico Gatti, difensore classe 1998 acquistato dal Frosinone. Potrebbe rimanere come quinto centrale. Di conseguenza potrebbe arrivare un altro difensore importante.

I nomi che piacciono sono Gabriel dell'Arsenal, valutato circa 60 milioni di euro, e Benoit Badiashile, che il Monaco potrebbe vendere per circa 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Acerbi garantirebbe non solo un difensore dal piede sinistro ma anche uno bravo nell'impostazione di gioco e fisico.

Inoltre con Bonucci formerebbe il duo della nazionale. Abbiamo parlato di rinforzi in difesa ma la Juventus starebbe valutando l'acquisto di almeno due centrocampisti. Potrebbe arrivare uno Jorginho del Chelsea e Leandro Paredes del Paris Saint Germain, come mezzala invece piace Paul Pogba. Il francese sarebbe vicino al trasferimento alla società bianconera. Potrebbe sottoscrivere un contratto da circa 8 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro di bonus per tre stagioni.