La Juventus potrebbe rinforzarsi nel Calciomercato estivo con diversi giocatori d'esperienza. Dopo aver investito su giovani di qualità nelle ultime tre stagioni, la società bianconera potrebbe supportare la rosa bianconera con giocatori abituati alla vittoria. Non è un caso si parli dell'ingaggio di Paul Pogba e Angel Di Maria, che arriverebbero senza prezzo di cartellino. La volontà della società bianconera però rimane sempre la stessa, cercare di migliorarsi sul mercato con giovani che possano rappresentare il presente e il futuro della società bianconera.

A tal riguardo si starebbe valutando l'acquisto di Giacomo Raspadori del Sassuolo, oltre al fatto che saranno valorizzati alcuni giovani che nella stagione appena finita hanno giocato in prestito in altre società. Ci riferiamo ad esempio a Filippo Ranocchia, Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella, rispettivamente in prestito al Vicenza, alla Cremonese e al Genoa e che da luglio inizieranno il ritiro estivo con la Juventus. Di questi però uno o due potrebbero essere ceduti come contropartite tecniche per arrivare ad altri giocatori. Negli ultimi giorni si parla di un possibile interesse della Juventus per Destiny Udogie, terzino dell'Udinese che ha disputato una stagione importante con la società friulana.

I bianconeri potrebbero offrire soldi e un giovane fra Ranocchia e Rovella per arrivare al nazionale under 21 italiano.

Possibile offerta da 10 milioni di euro più uno tra Ranocchia e Rovella per l'acquisto di Udogie

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Udogie dell'Udinese e potrebbe offrire circa 10 milioni di euro più il cartellino di uno fra Ranocchia e Rovella.

Entrambi valutati circa 5 milioni di euro, la Juventus andrebbe quindi ad attutire l'esborso economico in contanti. Non è da scartare la possibilità che la società bianconera si riservì una prelazione d'acquisto su uno dei due giovani che potrebbero trasferirsi nella società friulana. Ranocchia si è dimostrato nel Vicenza in questa stagione uno dei migliori giovani del calcio italiano, diversa invece la stagione di Rovella, dopo una prima parte da titolare, al rientro dall'infortunio ha giocato soprattutto nel secondo tempo.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare anche altri giovani che da luglio inizieranno il ritiro estivo con la società bianconera. Su tutti spicca Federico Gatti, acquistato nel recente mercato di gennaio dal Frosinone per circa 10 milioni di euro. La Juventus prima di effettuare un altro rinforzo in difesa (dopo la partenza di Chiellini) cercherà di valutare il giovane difensore, che è stato uno dei migliori giocatori del campionato di Serie B nella stagione 2021-2022.