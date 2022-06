La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà non solo rinforzarsi ma anche alleggerire la rosa. Tanti i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera per motivi tecnici ed economici. Basti pensare ai vari Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey, giocatori che hanno un ingaggio importante e che attualmente non sono considerati utili al progetto sportivo bianconero. Non sarà facile però trovare società pronte ad acquistare i prima menzionati, hanno invece molto mercato altri giocatori che Allegri considera importanti per la sua squadra.

Su tutti il centrocampista americano Weston McKennie, che prima dell'infortunio al malleolo subito contro il Villarreal nell'andata degli ottavi di finale di Champions League era un titolare della Juventus. Il tecnico preferirebbe confermarlo per la stagione 2022-2023, ma in caso di offerta importante potrebbe lasciare la società bianconera. Sul giocatore ci sarebbe il Tottenham, che potrebbe investire 40 milioni di euro per acquistarlo. Una somma importante se consideriamo che l'americano è arrivato dallo Schalke 04 per circa 25 milioni di euro. Se dovesse partire la Juventus potrebbe sostituirlo con Kouadio Koné, centrocampista classe 2001 del Borussia Monchengladbach che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Parte di questa potrebbe essere investita su Kouadio Koné, centrocampista francese del Borussia Monchengladbach che in questa stagione fra campionato tedesco e Coppa di Germania ha disputato 29 match segnando 3 gol e fornendo 1 assist decisivo ai suoi compagni. Il classe 2001 ha un contratto con la società tedesca fino a giugno 2025 ed un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Sul francese ci sarebbe l'interesse non solo della Juventus ma anche del Manchester United e dell'Atletico Madrid.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzarsi anche con giocatori di esperienza e qualità. A tal riguardo sarebbero vicini gli ingaggi di Paul Pogba e Angel Di Maria, entrambi arriverebbero senza prezzo di cartellino. Per quanto riguarda il settore avanzato la società bianconera sarebbe pronta ad investire circa 30 milioni di euro per Giacomo Raspadori, che ha disputato una stagione importante con la società emiliana.