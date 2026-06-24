La Juventus continua a guardare con grande attenzione a Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, di proprietà del Paris Saint-Germain, resta uno dei nomi più caldi per rinforzare il reparto offensivo bianconero in questa sessione estiva di calciomercato. Non si tratta di una semplice suggestione: il profilo piace, è già conosciuto nell’ambiente juventino e rappresenta una soluzione tecnica considerata adatta alle esigenze della squadra. Tuttavia, al 23 giugno 2026, la trattativa non può essere descritta come vicina alla chiusura. Anzi, il dossier resta complesso, soprattutto per questioni economiche.

La situazione, in questo momento, può essere riassunta così: la Juventus vorrebbe riportare Kolo Muani a Torino, ma non alle condizioni imposte dal PSG. Il club francese, proprietario del cartellino, non sembra intenzionato a concedere sconti pesanti e continua a valutare il giocatore su cifre importanti circa 40 milioni. La Juve, dal canto suo, deve muoversi con attenzione. Il mercato bianconero non può ruotare intorno a una sola operazione troppo onerosa, perché la società ha bisogno di intervenire anche in altri reparti e di mantenere un equilibrio economico sostenibile.

Il ritorno del francese arma in più per la Juventus

Il ritorno di Kolo Muani avrebbe una logica evidente [VIDEO]. Il francese conosce già la Serie A, conosce l’ambiente juventino e ha lasciato un ricordo positivo nella sua precedente esperienza in bianconero.

In un mercato in cui adattamento, costi e rendimento immediato sono fattori decisivi, puntare su un giocatore già passato da Torino riduce una parte dei rischi. La Juventus sa che Kolo Muani non avrebbe bisogno di ripartire da zero: conosce la pressione della maglia, il peso dello Stadium e le aspettative di un club che deve tornare competitivo ad alto livello.

Dal punto di vista tecnico, il francese offre caratteristiche interessanti. Non è soltanto un centravanti d’area, ma un attaccante mobile, capace di attaccare la profondità, dialogare con i compagni e aprire spazi. La sua duttilità lo rende utilizzabile in più soluzioni offensive: può giocare da riferimento centrale, ma anche muoversi in un attacco più fluido, alternando tagli, accelerazioni e lavoro senza palla.

Per una Juventus che cerca più imprevedibilità negli ultimi trenta metri, Kolo Muani rappresenterebbe un innesto potenzialmente prezioso.

Il punto, però, resta il prezzo. Il PSG non vuole liberarlo a condizioni leggere. Dopo aver investito molto su di lui negli anni scorsi, il club parigino punta a rientrare almeno in parte della spesa o comunque a costruire un’operazione che garantisca un ritorno economico chiaro. La Juventus, invece, preferirebbe una formula più flessibile, magari un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, oppure un accordo che permetta di distribuire il peso dell’operazione su più esercizi. La distanza tra domanda e offerta è il vero ostacolo.

Nelle ultime ore il tema è diventato ancora più delicato. Alcune ricostruzioni parlano di una trattativa rallentata, se non addirittura in stand-by, proprio perché i costi complessivi restano troppo alti per i parametri bianconeri. Non si parla soltanto del cartellino, ma anche dell’ingaggio del giocatore e della struttura complessiva dell’affare. La Juventus può apprezzare molto Kolo Muani, ma non può permettersi di inseguirlo a qualsiasi prezzo. La nuova linea del club sembra chiara: sì agli investimenti mirati, no alle operazioni fuori equilibrio.

Contropartite: Juve al bivio

Un altro elemento da monitorare riguarda le possibili contropartite. Il PSG avrebbe mostrato interesse per alcuni profili della rosa juventina, e tra i nomi circolati c’è anche quello di Khéphren Thuram.

Questo scenario potrebbe teoricamente aprire a ragionamenti più ampi, ma resta da capire quanto la Juventus sia realmente disposta a inserire giocatori importanti in un’operazione di questo tipo. Thuram, per età, fisicità e margini di crescita, rappresenta un patrimonio tecnico ed economico. Sacrificarlo per arrivare a Kolo Muani sarebbe una scelta pesante, non una semplice soluzione di mercato.

La Juve, quindi, si trova davanti a un bivio. Da una parte c’è la possibilità di accelerare per un attaccante che piace molto e che garantirebbe un impatto potenzialmente rapido. Dall’altra c’è la necessità di non farsi trascinare in una trattativa troppo costosa, soprattutto in una fase in cui la società deve programmare con lucidità.

La sensazione è che il club bianconero voglia restare al tavolo, ma senza perdere il controllo dell’operazione. Kolo Muani è un obiettivo, non un affare da chiudere a ogni condizione.

Come cambierebbe la Juve

Sul piano sportivo, l’arrivo di Kolo Muani cambierebbe il volto dell’attacco juventino. La squadra avrebbe un giocatore capace di alzare il ritmo, allungare le difese e creare spazi per gli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni. Il francese non è un attaccante statico: ama muoversi, ricevere in campo aperto e sfruttare la velocità. In una Juventus che vuole aumentare intensità e verticalità, il suo profilo può essere particolarmente funzionale. Non è un caso che il suo nome continui a rimanere in cima alla lista.