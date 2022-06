Inter e Juventus starebbero valutando i profili che potrebbero potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i nerazzurro avrebbero deciso di puntare su Andrea Cambiaso come erede di Ivan Perisic e vorrebbero prendere delle informazioni per Pulgar, in prestito dalla Fiorentina al Galatasaray. I bianconeri, invece, sarebbero alle prese con un attaccante in grado di condividere il reparto con Dusan Vlahovic. Secondo le ultime voci sarebbe stato riproposto Luis Suarez.

L'Inter starebbe lavorando per Cambiaso

La società presieduta dagli Zhang sarebbe alla ricerca di un terzino sinistro ed avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Andrea Cambiaso del Genoa. Il terzino ha il contratto in scadenza nel 2023 ed una valutazione di circa 10 milioni di euro. Marotta e Piero Ausilio avrebbero intenzione di chiudere la trattativa a titolo definitivo mettendo sul piatto circa 4 milioni di euro poiché il ragazzo potrebbe svincolarsi a parametro zero tra pochi mesi. Si alternerebbe con Robin Gosens dopo l'uscita di Ivan Perisic. Il croato ha deciso di accettare la corte del Tottenham di Antonio Conte e di non rinnovare il suo contratto con i nerazzurri. Per quanto riguarda la corsia destra, piacerebbe sempre Bellanova.

I nerazzurri sarebbero poi interessati a Nikola Milenkovic se dovesse partire Milan Skriniar.

La Fiorentina potrebbe accettare lo scambio Pulgar-Dzeko

L'Inter avrebbe intenzione di puntellare il centrocampo ed avrebbe preso appunti per Erik Pulgar, ora in forza al Galatasaray in Turchia. Il centrocampista è di proprietà della Fiorentina che potrebbe intavolare dei discorso per uno scambio alla pari con Edin Dzeko.

Il bosniaco sarebbe il centravanti ideale per il 4-3-3 di Vincenzo Italiano che lo collocherebbe nel suo scacchiere tattico dopo la partenza di Dusan Vlahovic. I toscani non avrebbero neanche problemi per quanto riguarda lo stipendio che percepisce il bosniaco (circa 5 milioni di euro).

Suarez nuovamente in orbita Juventus

La Juventus sarebbe sempre interessata ad un attaccante.

Il nome che sarebbe stato offerto nelle ultime ore sarebbe quello di Luis Suarez, in uscita dall'Atletico Madrid. "L'ex Barcellona era stato molto vicino alla Juventus nell'estate del 2020. Il profilo dell’attaccante esperto, scafato, pronto all'uso, anche un po' cattivo disegnato da Allegri non lascia insensibile la società perchè è un concetto ribadito nel summit. Luis Suarez è stato riproposto alla Juventus e al momento non sarebbe un’ipotesi respinta dal club". Ha rivelato Luca Momblano tramite il suo canale Twitter.