Il futuro di Ivan Perisic è sempre più lontano da Milano e dall'Inter. Complice il mancato rinnovo contrattuale e l'interesse di alcuni top club europei come Juventus e Chelsea, l'esterno croato potrebbe terminare la sua avventura in nerazzurro a fine stagione.

Inter, nel mirino ci sarebbero Kostic e Cambiaso

L'Inter non vuole farsi cogliere impreparata e sta valutando diversi profili, per sostituire degnamente il croato: oltre il colpo in casa ovvero Robin Gosens, acquistato dall'Atalanta per circa 25 milioni di euro, sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, non poteva mancare il nome di Filip Kostic, esterno serbo che ha appena conquistato l'Europa League con la maglia dell'Eintrach Francoforte, siglando 13 assist nella competizione.

Il calciatore, trattato nella precedente sessione estiva dalla Lazio, è però nel mirino di altre squadre come l'Arsenal.

Oltre a profili internazionali, l'Inter sta prendendo in considerazione anche giovani prospetti italiani, come Andrea Cambiaso del Genoa, che si è messo in luce con la maglia del Grifone nella prima parte di stagione. Con la retrocessione del club ligure, la trattativa potrebbe esser avvantaggiata e con un'offerta attorno ai 10-15 milioni, l'Inter potrebbe accaparrarsi le prestazioni dell'esterno italiano.

Altro giovane terzino monitorato è Fabiano Parisi, che ha offerto grandi prestazioni con l'Empoli di Andreazzoli. Qui l'Inter deve però battere la concorrenza del Napoli di Aurelio De Laurentiis, che con il club toscano ha chiuso diverse operazioni di mercato, come quelle di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo.

Infine, concludiamo con due calciatori già attenzionati dai nerazzurri, ovvero Nahuel Molina e Destiny Udogie dell'Udinese, entrambi valutati 25-30 milioni di euro.

Inter, possibile offerta del Torino per Sensi

Stefano Sensi potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista italiano, a causa di vari infortuni, non è riuscito ad imporsi e per questo la sua avventura con i colori nerazzurri potrebbe terminare in estate.

Oltre alla Sampdoria, c'è forte l'interesse del Torino di Ivan Juric, che con l'addio di Brekalo e quello probabile di Pobega, è a caccia di un trequartista di qualità che possa innescare i movimenti offensivi del suo Torino. L'Inter valuta Sensi tra i 10-15 milioni di euro, cifra non elevatissima. Inoltre, l'ex fantasista del Sassuolo potrebbe essere inserito come contropartita tecnica per arrivare a Gleison Bremer, che resta l'obiettivo numero uno per la retroguardia di Inzaghi.

Una nuova avventura potrebbe permettere a Sensi di rilanciarsi, e magari ritagliarsi un ruolo importante anche nella nuova Nazionale del ct Roberto Mancini.