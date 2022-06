Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Maurizio Sarri, per ritornare in Champions League ed avere un ruolo importante nella prossima stagione. È questa l'intenzione della Lazio che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore, così da provare a migliorare il quinto posto in classifica.

Uno dei tasselli fondamentali per il mercato estivo è l'acquisto di un attaccante di grande esperienza, che possa svolgere il ruolo di vice Immobile. In questa stagione, l'assenza del totem biancoceleste nelle partite in cui è mancato si è fatta sentire, e per questo la dirigenza laziale sarebbe pronta a completare il reparto offensivo a disposizione di Sarri.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare, ci sarebbe anche quello di Francesco Caputo, attaccante della Sampdoria che anche in questa stagione, è arrivato in doppia cifra in campionato.

Molto dipenderà dalle possibili alternative che il club blucerchiato potrebbe trovare in caso di addio dell'attaccante, ma anche della possibile offerta della Lazio, che stando alle ultime notizie, sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra attorno ai 6-7 milioni di euro per concludere la trattativa.

Molto più onerosa è la pista che porta ad Andrea Pinamonti, che dopo l'ottima stagione all'Empoli, ha grande mercato. Il giovane attaccante dell'Inter, è nel mirino di molti club italiani tra cui Fiorentina e Monza; i nerazzurri chiedono almeno 20 milioni di euro.

La stessa cifra è quella chiesta dal Verona per il Cholito Giovanni Simeone, autore di 17 reti in campionato. Sul bomber argentino, ci sarebbe l'interesse anche della Juventus.

Lazio, Arsenal e Newcastle su Milinkovic-Savic

Altro snodo cruciale per il mercato laziale è legato alla permanenza di Milinkovic Savic. Dopo una grande stagione, il Sergente biancoceleste potrebbe partire, visto che le offerte non mancano.

Infatti, il centrocampista laziale ci sarebbe il forte interesse di alcune società di Premier League, in particolare Arsenal e Newcastle. Stando alle ultime notizie di Calciomercato, i Gunners sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra vicino ai 50-60 milioni di euro per convincere il patron Claudio Lotito, che però non fa sconti e chiede almeno 80 milioni di euro.

Non è da scartare anche l'interesse del Manchester United del neo tecnico Ten Haag, pronto ad una rivoluzione per riportare in alto i Red Devils.

In caso di offerta congrua, l'avventura nella Capitale di Savic potrebbe anche continuare. A quel punto, sarebbe in discussione il futuro dell'altro totem del centrocampo, Luis Alberto. Dopo una stagione tra alti e bassi, il Mago spagnolo potrebbe ritornare in patria, con il Siviglia che monitora la situazione con attenzione.