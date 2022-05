L'Inter sarebbe al lavoro per studiare le mosse in vista della prossima stagione per quanto riguardo il mercato in entrata e per quello uscita. Secondo gli ultimi aggiornamenti, per l'attacco sarebbe emerso il nome di Marko Arnautovic del Bologna per garantire a Simone Inzaghi un profilo con caratteristiche simili a quelle di Edin Dzeko. Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Milan Skriniar e Lautaro Martinez sarebbero i nomi con maggior mercato.

L'Inter potrebbe sacrificare un pezzo pregiato

Secondo quanto riportato da Guido De Carolis, firma del Corriere della Sera, la società degli Zhang potrebbe cedere un big a fine stagione.L'ex Atalanta piacerebbe molto al Manchester City di Pep Guardiola ed avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro.

Stessa stima per Nicolò Barella che interesserebbe a Real Madrid e Liverpool. Skriniar sarebbe seguito da Paris Saint Germain e Barcellona ed avrebbe un costo di circa 50 milioni di euro. L'ex Sampdoria risulta essere il vero perno difensivo della difesa di Inzaghi perché in grado di interpretare tutti i ruoli del reparto arretrato. Lautaro Martinez sarebbe invece nel mirino di Tottenham e Atletico Madrid ma l'Inter non lo cederebbe per meno di 70 milioni di euro. La squadra allenata da Diego Simeone potrebbe pensare di inserire come contropartita tecnica il cartellino di Rodrigo De Paul per abbassare le pretese dei nerazzurri.

Inter in pole per Dybala con il sogno Lukaku

Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati da De Carolis, anche il ritorno di Romelu Lukaku potrebbe essere possibile con la formula del prestito.

"È una possibilità concreta. Può tornare in un modo solo, in prestito. Tutto dipende dal Chelsea, perché il giocatore con questo allenatore non vuole restare. È chiaro - ha aggiunto il giornalista tramite microfoni di Calciomercato.it - che l’operazione è difficile, ma le cose difficili possono diventare anche superabili e Marotta potrebbe riuscirci, forte della volontà del giocatore".

I nerazzurri sarebbero poi in pole per Paulo Dybala, che non ha rinnovato il contratto in scadenza con la Juventus nel 2022. Potrebbe prendere il posto di Alexis Sanchez all'inter. Il cileno avrebbe mercato in Spagna e lascerebbe la Pinetina a fine campionato.

Nuova idea targata Marko Arnautovic

L'attaccante austriaco del Bologna potrebbe ritornare all'Inter, club con il quale ha giocato durante l'era Mourinho ma piacerebbe anche a Napoli e Milan.

Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2024, una valutazione di circa 10 milioni di euro e potrebbe essere molto utile a Simone Inzaghi perché potrebbe agire sia da prima che da seconda punta nel collaudatissimo 3-5-2.