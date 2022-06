Paulo Dybala avrebbe raggiunto un accordo di massima con l'Inter e si avvicinerebbe quindi a grandi passi alla firma con i nerazzurri. L'idea di Marotta è creare un attacco devastante con Dybala, Lukaku e Lautaro Martinez, per riportare lo scudetto a Milano sponda nerazzurra ed tornare ad essere competitivi in Europa.

Dalle ultime indiscrezioni sembra che la fumata bianca non sia molto lontana, sono solo da limare alcuni dettagli, compresi i bonus e i premi rendimento. Anche l'Inter, come molte squadre in questo periodo devono fare attenzione al bilancio e rimanere dentro certi paletti di spesa.

Quanto dovrebbe guadagnare Dybala all'Inter

Quale sarà lo stipendio di Paulo Dybala all'Inter? Il fatto che ha destato più curiosità tra i tifosi bianconeri, è che l'argentino percepirebbe un ingaggio inferiore rispetto a quanto percepiva alla Juventus.

Le richieste economiche iniziali dell'entourage di Dybala erano le stesse fatte alla Juventus nei mesi scorsi: 8 milioni netti a stagione più bonus, per un totale di 10 milioni di euro a stagione. Una cifra ritenuta troppo elevata per le casse della Juventus, ma anche per quelle dell'Inter, tenendo conto anche della tenuta fisica precaria dell'argentino nelle ultime stagioni. La controproposta dei nerazzurri è stata la seguente: 6 milioni di euro più bonus, che potrebbero portare il tutto a un massimo di circa 7 milioni, per quattro anni: molto probabilmente a questa proposta arriverà il sì definitivo dell'argentino.

Facendo i "conti in tasca" a Dybala, andrebbe a guadagnare meno di quanto percepisce attualmente l'ex compagno Adrien Rabiot alla Juventus. Il francese, dopo la partenza della "Joya", è il giocatore con il secondo ingaggio più alto nella rosa bianconera con 7 milioni annui (così come Vlahovic), mentre la medaglia d'oro in questa classifica dei più "ricchi" va a De Ligt con 8 milioni a stagione.

Le altre pretendenti di Dybala

La volontà di Paulo Dybala è stata chiara fin da subito: restare a giocare in Serie A e ora - a quanto pare - si attende solo l'ufficialità della firma con l'Inter.

Nelle ultime settimane sarebbero giunte altre proposte sul tavolo del procuratore di Dybala, Jorge Antun: dal Siviglia, al Borussia Dortmund al Newcastle, che sarebbero state però rispedite al mittente sostanzialmente senza nemmeno prenderle in considerazione, così come quelle del Manchester United, Arsenal e Tottenham.