Juventus ed Inter si potrebbero affrontare nella prossima finestra estiva di Calciomercato per il profilo di Milenkovic, difensore Serbo classe '97 della Fiorentina.

Juventus e Inter pronte a sfidarsi per Nikola Milenkovic, centrale difensivo della Fiorentina

La ricerca di un difensore per Juventus ed Inter rimarrebbe una priorità e le due compagini potrebbero scontrarsi in sede di calciomercato per il profilo di Nikola Milenkovic. Il centrale serbo in forza alla Fiorentina, piacerebbe sia a Cherubini che a Marotta ed andrebbe a risolvere le mancanze di cui entrambe le formazioni potrebbero soffrire nella prossima annata.

I bianconeri infatti, hanno perso Chiellini a parametro 0 mentre i nerazzurri, starebbero valutando se sacrificare uno dei 3 del pacchetto arretrato per rientrare dei 60 milioni di euro che la società di Zhang dovrebbe immettere nelle casse per parare i rossi di bilancio. Milenkovic, è legato contrattualmente al club viola fino al 2023 e il costo del suo cartellino, si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Proseguendo con il discorso inerente la difesa di Juventus ed Inter, un'altra indiscrezione legherebbe le due storiche rivali, ossia l'interessamento del PSG per de Ligt o Skriniar. Secondo le notizie filtrate dalla stampa estera, la compagine parigina vorrebbe sostituire il deludente Sergio Ramos con uno dei due succitati calciatori, ma il preferito da Al Khelaifi risulterebbe essere l'olandese bianconero.

Per de Ligt infatti, il presidente della formazione transalpina, sarebbe disposto a spendere fino ad 80 milioni di euro.

Pavan: ‘Kostic vuole venire alla Juventus’

La ricerca di un esterno offensivo per la Juventus non si fermerebbe in questi giorni e secondo l'esperto di calciomercato Massimo Pavan, i bianconeri potrebbero acquisire Filip Kostic: "Mi sembra chiaro che Filip Kostic voglia venire alla Juventus.

Poi non sarà semplicissimo trovare l'accordo tra Juventus e Eintracht, perché i tedeschi vorrebbero venti milioni di euro e la Juventus offre meno". Seguendo il discorso, la Juventus avrebbe quindi offerto alla compagine tedesca circa 15 milioni di euro per l'esterno serbo classe '92, dunque un accordo potrebbe chiudersi per una via di mezzo tra la richiesta dell'Eintracht e la proposta dei bianconeri.

In ogni caso, Cherubini terrebbe d'occhio diversi profili, e tra questi spunterebbero i nomi di Domenico Berardi del Sassuolo, David Neres dello Shakhtar Donetsk ed il giovane Mudryk, sempre di proprietà della formazione ucraina. Sullo sfondo, rimarrebbe la figura di Marco Asensio, calciatore del Real Madrid che potrebbe essere ceduto dai Blancos.