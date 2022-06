Romelu Lukaku potrebbe tornare all'Inter durante il prossimo Calciomercato. Il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio è volato a Londra per tentare di sbloccare una trattativa che inizialmente sembrava una semplice utopia. L'operazione è complicata, ma diversi dettagli fanno pensare che il trasferimento possa essere possibile.

Ausilio è volato a Londra

Il d.s. nerazzurro è approdato a Londra, per quello che potrebbe essere un blitz di mercato. Già nei giorni scorsi l'avvocato Ledure, intermediario fondamentale per la buona riuscita della trattativa, aveva intavolato un discorso con la dirigenza nerazzurra sotto richiesta dello stesso attaccante belga, che vorrebbe lasciare a tutti i costi il Chelsea in estate per tornare a essere decisivo in Europa.

Il d.s. si trova in questo momento nella capitale inglese anche per parlare di altre trattative legate al belga, come il possibile approdo del centrocampista inglese Ruben Loftus-Ceek, 24 presenze in campionato quest'anno, che potrebbe avere un ruolo fondamentale nel rapporto tra i due club.

Lukaku, da uomo leader a semplice alternativa per l'attacco di Tuchel

Quello che doveva essere il grande colpo dello scorso mercato estivo, il ritorno di Lukaku al club inglese per una cifra pari a 115 milioni di euro, si è trasformato ben presto in un amara delusione per entrambi. Sin da subito il feeling con l'allenatore Thomas Tuchel non è sbocciato, anzi dopo il gol all'esordio più nulla, soltanto 37 presenze, la maggior parte da subentrato con 10 gol.

Troppo poco, soprattutto per quelle che erano le aspettative dopo i tre anni passati all'Inter, e per i troppi soldi spesi per acquistarlo. Ecco perchè l'unica soluzione possibile sembrerebbe essere l'addio, visto anche l'alto ingaggio percepito e le difficoltà economiche del club londinese.

La formula per il trasferimento all'Inter

Il ritorno dell'attaccante in Italia è piuttosto complicato, soprattutto viste le cifre che l'anno scorso gli hanno permesso di raggiungere Londra. Proprio per questo, ad essere decisiva diventa la volontà del giocatore, che ha ampiamente espresso il suo desiderio di fare ritorno a Milano già a partire da un'intervista dello scorso dicembre a Sky, dove affermava: 'Spero davvero nel profondo del mio cuore di tornare all'Inter', scusandosi con i tifosi per il brusco addio della scorsa stagione.

Una prima stima sulle cifre, parlerebbe di un prestito oneroso sui 10-12 milioni di euro con un obbligo di riscatto fissato a 75 milioni. Un'ulteriore complicazione è dovuta al pesante ingaggio del belga, che al momento percepisce 15 milioni di euro netti all'anno, ma sarebbe disposto a dimezzarlo pur di riabbracciare i compagni e tornare ad essere fondamentale all'interno di un campionato che lo ha visto consacrare.