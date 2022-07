La Roma compie 85 anni: il 22 luglio 1927 è una data che viene ricordata e celebrata dai tifosi di calcio romanisti come forse la più importante.

Dalla fusione di tre squadre di calcio, Alba Roma, Roman Football club e Fortitudo Pro Roma nasce nella capitale il club calcistico A.S. Roma, anche se la data ufficiosa rimane quella del 7 giugno 1927.

Ma perché dunque risulterebbero due date riconducibili alla nascita del club? Il malinteso storico è riconducibile alla firma del contratto di fondazione, la quale venne apposta il 7 giugno, mentre la prima riunione sociale si svolse il successivo 22 luglio con la distribuzione dei ruoli societari.

Da quest'ultima data si dà il via in maniera ufficiale alla società calcistica A.S. Roma in campo professionistico. L'idea di partenza era quella di creare una sola squadra che rappresentasse la capitale e che partecipasse al campionato di calcio più importante.

I padri fondatori della Roma

Italo Foschi, segretario della federazione romana del PNF, nonché membro del CONI (comitato olimpico nazionale italiano) e dirigente della Fortitudo, e Ulisse Igliori, membro del direttorio nazionale del PNF furono i padri fondatori della società.

Come colori ufficiali per la squadra furono scelti il giallo e il rosso, che tutt'ora mantiene, mentre la divisa era composta da maglia rossa con bordi e colletto gialli, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi con bordo giallo, mutando solo leggermente nel corso degli anni.

I colori giallo e rosso vengono attribuiti a quelli di una delle squadre fuse per creare il club, ossia la Roman Football club, anche se c'è chi asserisce che giallo e rosso erano i colori dell'Impero Romano.

Lo stemma della Roma, la mascotte e l'inno

Come stemma per la nuova nata A.S. Roma fu scelto uno scudo triangolare che aveva al suo interno la lupa.

Lo scudo era bordato di giallo nella parte alta e di rosso in quella bassa e riportava l'acronimo A.S.R (Associazione Sportiva Roma) in giallo. Questo stemma rimarrà invariato fino alla metà degli anni '70, quando per ragioni di mercato verrà sostituito da uno stemma concentrico giallo e rosso e una lupa nera stilizzata in centro con un occhio rosso.

La mascotte ufficiale della Roma è Romolo, un pupazzo dalle sembianze di lupo che indossa la maglia giallo-rossa col numero 753, anno di fondazione della città.

Nel 1974 venne introdotto l'inno ufficiale scritto da Antonello Venditti e Sergio Bardotti: Roma (non si discute si ama), sostituito nel 1977 da Forza Roma, Forza Lupi di Lando Fiorini. Successivamente Roma tornò a essere inno ufficiale nel 1994.