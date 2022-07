Il calciomercato è iniziato poco, ma giá i movimenti sono tanti e le trattative non mancano. Ieri il Frosinone ha chiuso l'acquisto di Luca Moro in prestito dal Sassuolo si tratta di uno degli acquisti più importanti di questa prima fase di mercato. Nei giorni scorsi aveva acquisto anche Lucioni (sempre in prestito) dal Lecce.

Brunori vicino al Palermo

Il Palermo sta stringendo con la Juventus per acquistare l'attaccante Matteo Brunori a titolo definitivo. Brunori è uno dei protagonisti della promozione in Serie B dei siciliani e ora il Palermo vuole investire su di lui.

Tra oggi e domani è previsto un incontro tra Juventus e Palermo: la trattativa potrebbe chiudersi intorno ai 4 milioni di euro. Intanto il Palermo chiuderà anche per la conferma del centrocampista Samuele Damiani. Il giocatore giocava al Palermo in prestito con diritto di riscatto, po ii rosanero hanno deciso di non riscattarlo ma ora hanno trovato l'accordo con l'Empoli e Damiani resterà in rosanero firmando probabilmente un accordo di quattro anni.

Genova: "problema" Caicedo

Il Genoa cerca di risolvere il "problema" Caicedo. L'attaccante è arrivato la scorsa stagione tra la felicità dei tifosi ma oggi é diventato un esubero. Probabile addirittura la risoluzione del contratto. Sembra questo l'unico modo del club di liberarsi di un ingaggio troppo pesante per la Serie B.

La mancata conferma di Caicedo ovviamente deriva anche da una stagione pessima: solo una partita da titolare nel Genoa che è retrocesso in cadetteria e 9 presenze totali appena con una sola realizzazione.

Il Lecce pensa a Falcone: ma ci sono pure Empoli e Spezia

Il Lecce continua la ricerca del portiere e la rosa dei nomi si è ristretta a soli due papabili estremi difensori: l'ex enfant prodige dell'Udinese, Scuffet, e il portiere della Sampdoria, Falcone.

Su quest'ultimo però c'é una fitta concorrenza. Infatti negli ultimi giorni si sono mossi per lui anche lo Spezia e l'Empoli. I toscani devono sostituire Vicario, trasferitosi alla Lazio dopo un'ottima stagione. Il Lecce è vicino anche a Baschirotto dell'Ascoli: la prossima settimana potrebbe essere decisiva per raggiungere l'accordo.

Benevento: richiesta eccessiva per Lapadula

Il Benevento ha sparato una altissima valutazione per Gianluca Lapadula, che pure dovrebbe lasciare la Campania in questa sessione di Calciomercato estiva. La valutazione sarebbe addirittura di 12 milioni e il Cagliari che ha seguito con attenzione Lapadula si è tirato indietro, almeno per momento il. Adesso c'è la Cremonese sul giocatore.