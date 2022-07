La Juventus è attesa da un inizio di luglio molto impegnativo in tema Calciomercato. Si attendono infatti non solo gli annunci degli acquisti di Paul Pogba e Angel Di Maria oltre a quello di Niccolò Zaniolo ma anche diverse cessioni importanti che potrebbe dare la possibilità alla società bianconera di investire ulteriormente sul mercato. La partenza più vicina sarebbe quella di Matthijs de Ligt, l'olandese dopo 4 stagioni nella società bianconera è pronto ad una nuova esperienza professionale. Le due società interessate al giocatore sono il Chelsea e il Bayern Monaco, ma la Juventus è pronto ad accettare offerte per non meno di 100 milioni di euro.

La società bianconera potrebbe acquistare due difensori centrali, considerando anche che è partito Giorgio Chiellini per fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano, ai Los Angeles Fc. Fra i nomi che piacciono alla società bianconera c'è sicuramente quello di Presnel Kimpembe, che potrebbe lasciare il Paris Saint Germain soprattutto se fosse confermato l'acquisto da parte della società francese di Milan Skriniar. Con Sergio Ramos e Marquinhos in rosa, le possibilità per Kimpembe di giocare titolare diminuirebbero in maniera importante. Di conseguenza sarebbe pronto a valutare una partenza, anche se l'ingaggio a 10 milioni di euro a stagione non agevola un suo eventuale trasferimento nella società bianconera.

Possibile sostituto di de Ligt il difensore Kimpembe

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare come sostituto di Matthijs de Ligt il difensore del Paris Saint Germain Presnel Kimpembe. Il francese sarebbe pronto ad una nuova esperienza professionale soprattutto se fosse confermato l'acquisto di Skriniar da parte dei francesi.

La Juventus potrebbe valutare l'arrivo di Kimpembe solo se accettasse un ingaggio minore rispetto ai 10 milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna nel Paris Saint Germain. Per questo rimane una possibilità difficile quella di acquistare il giocatore francese, soprattutto perché la Juventus valuta altri difensori che potrebbero arrivare con un ingaggio minore.

Su tutti Koulibaly, che potrebbe accettare uno stipendio da circa 6 milioni di euro a stagione più bonus. Piacciono anche Gabriel dell'Arsenal, che attualmente guadagna 2,8 milioni di euro netti a stagione, e Benoit Badiashile. Quest'ultimi potrebbero accontentarsi di un ingaggio a circa 4 milioni di euro a stagione più bonus.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta un altro giocatore del Paris Saint Germain come possibile rinforzo per il centrocampo. Parliamo di Leandro Paredes, giocatore argentino in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2023. Con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe trasferirsi nella società bianconera.