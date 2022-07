Mentre si susseguono le voci di un possibile approdo di Zaniolo alla Juventus, parallelamente la dirigenza bianconera starebbe valutando la cessione di Matthijs de Ligt. I due club interessati al difensore olandese - Chelsea e Bayern Monaco - dovranno fare a gara consci che per avere il giocatore serve sborsare circa 100 milioni di euro. Tale eventuale introito rappresenterebbe un tesoretto che Nedved, Cherubini e Arrivabene sarebbero pronti a riversare sul mercato. A tal proposito - mettendo insieme tutte le indiscrezioni e nomi accostati ai bianconeri in queste settimane - è possibile stilare un elenco di 12 calciatori, nei vari reparti, fra i quali la Juve potrebbe pescare per rinforzarsi.

Cessione De Ligt, da Berardi a Kimpembè: 12 possibili nomi per la nuova Juventus

Nel caso in cui la Juventus riuscisse a cedere De Ligt per una cifra vicina ai 100 milioni, ovvero più simile possibile alla clausola di 120 milioni, sarebbero molteplici le soluzioni per andare a rivoluzionare la squadra bianconera.

Partendo dalla difesa, i nomi sarebbero quelli di Gabriel Magalhaes (Arsenal), Laporte (Manchester City), Kimpembè (Psg), Akanji (Borussia Dortmund) e il giovane 2001 Badiashile (Monaco). Restando in Italia invece, i difensori seguiti dalla Juve sarebbero Cambiaso (Genoa), Koulibaly (Napoli) e Bremer (Torino).

Ma oltre al reparto difensivo, la Juventus ha mostrato lacune in tutte le zone del campo e in seguito alla partenza di Dybala, Morata e Bernardeschi, i bianconeri sono 'costretti' ad andare alla ricerca dei sostituti.

Per la fascia d'attacco ci sarebbero Domenico Berardi (Sassuolo) e Filip Kostic (Eintracht Francoforte), mentre sulla mediana è possibile un tentativo per Leandro Paredes del Psg. Per l'attacco, infine, ci sarebbe l'opzione Timo Werner: il Chelsea potrebbe inserirlo nella trattativa De Ligt, proponendolo come contropartita tecnica.

Almeno tre di questi 12 giocatori potrebbero diventare della Juventus. Molto dipenderà dalla cessione di De Ligt e dagli altri intrecci di mercato delle prossime settimane.

Rivoluzione Juventus: sacrificio De Ligt per tornare grande

L'addio di De Ligt potrebbe così cambiare volto alla nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Almeno tre dei 12 nomi sopra elencati potrebbero vestire la maglia bianconera a partire dal prossimo agosto.

Una rivoluzione era comunque nell'aria, soprattutto dopo l'ultima deludente stagione, nella quale i bianconeri hanno raggiunto il quarto posto in campionato e hanno perso le finali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana contro l'Inter. Anche in Europa, nonostante un buon girone di Champions League, l'undici di Allegri è stato eliminato agli ottavi dal Villarreal, subendo una pesante sconfitta casalinga.