La Juventus dopo tre stagioni è ritornata ad attingere al mercato dei parametri zero. Si attende solo l'annuncio per gli ingaggi di Angel Di Maria e Paul Pogba. L'argentino dovrebbe arrivare a Torino venerdì, il francese nella giornata di sabato. Rinforzi importanti che garantirebbero esperienza e qualità e potrebbero aiutare la crescita dei tanti giovani della rosa bianconera. Si era parlato anche del possibile arrivo a parametro zero fino a qualche mese fa di Alessio Romagnoli e Frank Kessié, il difensore dovrebbe trasferirsi alla Lazio, il centrocampista è stato annunciato dal Barcellona.

Un mercato dei parametri zero che potrebbe essere 'utilizzato' dalla Juventus anche nel 2023, ci sono diversi giocatori che interessano che vanno in scadenza di contratto con le rispettive società. Fra questi Stefan de Vrij, che non ha ancora prolungato la sua intesa contrattuale con l'Inter anche perché il difensore vorrebbe almeno 4 milioni di euro più bonus per prolungare il suo contratto. Un ingaggio che l'Inter potrebbe non garantire considerando che nel 2023 compirà 31 anni. La società nerazzurra starebbe valutando anche una cessione a titolo definitivo in questo Calciomercato estivo ma non è da scartare possa rimanere soprattutto se Skriniar dovesse lasciare Milano per trasferirsi al Paris Saint Germain.

In tal caso la Juventus potrebbe aspettare il 2023 per presentare un'offerta contrattuale al difensore.

Il giocatore de Vrij potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Juventus nel 2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Stefan de Vrij per la stagione 2023-2024. La società bianconera potrebbe offrirgli un nuovo contratto considerando che va in scadenza con l'Inter fra un anno.

Sarebbe un rinforzo importante e di esperienza che potrebbe essere utile anche in considerazione della recente partenza di Giorgio Chiellini, e del fatto che nel 2023 Bonucci avrà 36 anni e non potrà essere considerato un titolare della squadra bianconera. L'Inter proverà a fargli prolungare il contratto in queste settimane o a cederlo per monetizzare dal suo cartellino considerando che ci sono diverse società inglesi o spagnolo che potrebbero acquistarlo.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare la difesa anche in questo calciomercato estivo anche perché c'è il rischio che Matthijs de Ligt possa essere ceduto. Dalla partenza del difensore potrebbero arrivare circa 100 milioni di euro, o almeno questa sembra essere la valutazione di mercato stabilita dalla società bianconera. Se così sarà potrebbero arrivare uno o due difensori centrali. I preferiti sarebbero Kalidou Koulibaly del Napoli e Benoit Badiashile del Monaco, valutati entrambi circa 40 milioni di euro.