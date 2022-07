Andrea Pinamonti scalda il calciomercato dell'Inter. Dopo l'ottima stagione all'Empoli, l'attaccante nerazzurro è attenzionato da diversi club italiani. L'obiettivo è di confermarsi anche nella prossima stagione e ritagliarsi un ruolo importante nel campionato italiano.

Tra i club interessati, ci sarebbe il Monza di Adriano Galliani che fin qui è stato autore di un grande mercato come sottolineano colpi importanti come Matteo Pessina e Stefano Sensi. Il club brianzolo sarebbe molto interessato ad acquistare un attaccante di grande spessore, che possa far fare il salto di qualità al reparto offensivo a disposizione di Stroppa.

Per questo, stando alle ultime notizie di mercato, il Monza sarebbe disposto a mettere una cifra attorno ai 15-18 milioni di euro per convincere l'Inter ed accaparrarsi le prestazioni di Pinamonti, che resta nel mirino dell'Atalanta che deve prima cedere uno tra Zapata e Muriel per affondare il colpo.

Con la cessione di Pinamonti unita a quella di Alexis Sanchez, l'Inter potrebbe ritornare prepotentemente sul Paulo Dybala, che resta l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco a disposizione di Inzaghi. La Joya è però nel mirino anche della Roma di Josè Mourinho, che dopo la cessione di Nicolò Zaniolo alla Juventus, potrebbe virare fortemente sul dieci argentino per rafforzare il reparto offensivo giallorosso.

Inter, il futuro di Skriniar: tra Psg e rinnovo

Uno degli snodi cruciali del mercato dell'Inter è rappresentato dalla cessione di Milan Skriniar che si avvicinerebbe sempre più al Paris Saint Germain. Il club parigino avrebbe offerto una cifra attorno ai 65 milioni di euro, che si avvicina alla richiesta dei nerazzurri da circa 80 milioni di euro.

Non sono però esclusi dei colpi di scena, con le parti che potrebbero anche non trovare un accordo economico. Per questo, in caso di permanenza a Milano l'Inter sarebbe pronta a rinnovare il contratto al centrale slovacco.

Al futuro di Skriniar sono legati anche altre situazioni di mercato in uscita e soprattutto in entrata.

Resta infatti da capire il futuro di Denzel Dumfries, che con un'offerta attorno ai 40 milioni di euro potrebbe salutare Milano dopo una sola stagione dal suo approdo in nerazzurro. Sull'ex Psv resta vivo l'interesse del Manchester United di Ten Haag. Inoltre, c'è da monitorare anche la situazione De Vrij che resta in bilico, visto il mancato rinnovo contrattuale fino a questo momento.

Skriniar è legato anche al possibile approdo di Bremer, sul quale si sarebbe inserita la Juventus vista la possibile partenza di de Ligt. I bianconeri potrebbero mettere sul piatto quei 40 milioni di euro richiesti dal patron granata Urbano Cairo per chiudere la trattativa.