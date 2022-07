Rafforzare ogni reparto della rosa a disposizione di Simone Inzaghi per essere competitivi sia in Italia che in Europa. E' questa l'intenzione dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore dopo il mancato arrivo di Bremer.

I nerazzurri starebbero sondando diverse piste per l'attacco che nelle prossime settimane potrebbe esser sfoltito dagli addii di Andrea Pinamonti ed Alexis Sanchez. La dirigenza nerazzurra potrebbe così effettuare un sondaggio per Alvaro Morata, attaccante spagnolo in forza all'Atletico Madrid.

L'ex Chelsea e Real sarebbe anche un obiettivo della Juventus, nonostante le parole di Arrivabene che sembrano allontanare un possibile ritorno dello spagnolo in quel di Torino.

L'Inter potrebbe così effettuare un sondaggio con il bomber spagnolo dei Colchoneros che viene valutato attorno ai 35 milioni di euro. Potrebbe essere una mossa per infastidire la Juventus dopo il caso Bremer, oppure un vero e proprio interesse che nelle prossime settimane potrebbe trasformarsi in una trattativa reale.

Inter, interesse del Borussia per Dzeko

In casa Inter, tiene banco il futuro di un altro attaccante ovvero Edin Dzeko. Dopo l'arrivo di Romelu Lukaku, il bomber bosniaco ha perso i galloni da titolari e per questo, potrebbe valutare qualche offerta importante da club europei molto interessati alle sue prestazioni.

Dopo Juventus ed alcune società di Premier League, si sarebbe fatto sotto il Borussia Dortmund chiamato a puntellare il reparto offensivo dopo il problema occorso a Sebastian Haller. Molto quindi dipenderà dalla volontà di Dzeko di lasciare Milano per iniziare una nuova avventura europea.

Il futuro del Cigno di Sarajevo è legato a quello del Tucu Correa che come Dzeko parte come riserva nelle nuove gerarchie di Inzaghi.

Sull'attaccante argentino che vorrebbe giocare con maggiore continuità per giocarsi le chance di una possibile convocazione con l'Argentina ai Mondiali in Qatar, si sarebbe fatto sotto il Leeds che dopo l'addio di Rapinha vorrebbe puntellare il reparto offensivo. L'Inter non ritiene Correa incedibile ma imbastirebbe una trattativa solo sulla base di un'offerta attorno ai 30 milioni di euro.

Inter, i nerazzurri vorrebbero blindare Skriniar

Passiamo infine alla difesa. Dopo il mancato arrivo di Bremer, l'Inter vorrebbe assolutamente blindare Milan Skriniar che era l'indiziato numero uno per finanziare il mercato in entrata. Il mancato rilancio da parte del Paris Saint Germain e il sorpasso della Juventus per Bremer, starebbero convincendo la dirigenza nerazzurra nel rinnovare il contratto al centrale slovacco.

Stando alle ultime notizie, la dirigenza nerazzurra con a capo Giuseppe Marotta potrebbe mettere sul piatto un rinnovo di 5 milioni di euro per convincere Skriniar a continuare il suo percorso in nerazzurro.