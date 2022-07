La Juventus continua a seguire Nicolò Zaniolo. I bianconeri, però, devono fare attenzione alla concorrenza del Tottenham.

Fabio Paratici segue da tempo il calciatore della Roma e potrebbe essere un'insidia per Federico Cherubini. Ma entrambi i club avrebbero lo stesso problema, ovvero cedere gli esuberi e solo dopo investire.

La Juventus, in questo senso, deve trovare quanto prima una sistemazione per Aaron Ramsey e Arthur. Una volta ceduti questi due giocatori i bianconeri potrebbero cercare di chiudere per Nicolò Zaniolo. Insomma, Cherubini sta cercando di accelerare per battere sul tempo il Tottenham.

Sfida Cherubini-Paratici

Per Nicolò Zaniolo si sarebbe aperta una sfida di mercato tra la Juventus e il Tottenham. Entrambi i club devono però prima cedere qualche giocatore e poi comprare.

La Juve vuole sgravarsi degli ingaggi di Aaron Ramsey e Arthur, mentre il Tottenham deve cedere gli esuberi.

I bianconeri sarebbero già al lavoro per chiudere il rapporto con Ramsey: le parti lavorerebbero ad una rescissione di contratto, ma al momento ci sarebbe della distanza. La Juventus offre al gallese 2 milioni di buonuscita, mentre il giocatore ne vorrebbe 4. Chissà che le parti non possano venirsi incontro e chiudere a 3 milioni.

Mentre per quanto riguarda Arthur resta in piedi l'ipotesi Arsenal. La Juventus spera che i Gunners possano ingaggiare il brasiliano in prestito con obbligo di riscatto.

Una volta chiuse queste due situazioni la Juventus cercherà di trovare un accordo con la Roma per Zaniolo. I bianconeri avevano provato anche a inserire il cartellino di Arthur nella trattativa per il giocatore classe '99, ma il club giallorosso ha ribadito che non vuole contropartite.

Anche il Tottenham ha provato a proporre uno scambio alla Roma.

Ma la posizione dei giallorossi è chiara: per Nicolò Zaniolo vuole solo cash. La società capitolina sarebbe disposta anche ad accettare formule differenti, come ad esempio un prestito con obbligo di riscatto.

La Juventus deve avere pazienza

In questa seconda fase di mercato, per la Juventus servirà avere pazienza.

Ad esempio la Roma vuole solo cash per Zaniolo, mentre l'Atletico Madrid non sembra disposto a fare grandi sconti per Alvaro Morata. Per questo motivo, la Juventus non deve avere fretta, nella consapevolezza che col passare del tempo le richieste delle varie società si potrebbero ammorbidire.