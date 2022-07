Il Napoli potrebbe salutare Fabian Ruiz. Lo spagnolo, perno del centrocampo di Luciano Spalletti, potrebbe lasciare la città azzurra visto il mancato rinnovo contrattuale. Su di lui, ci sarebbe l'interesse di alcuni italiani e spagnolo.

Napoli, Fabian tra Juve e Real

Sulle tracce del centrocampista partenopeo ci sarebbe la Juventus che dopo l'infortunio di Pogba, sta monitorando diverse piste per puntellare la mediana a disposizione di Max Allegri. Fin dall'inizio di mercato, i bianconeri starebbero monitorando la situazione del mediano spagnolo, la cui valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro in virtù del contratto in scadenza nel 2023.

La Vecchia Signora non è la sola che sta monitorando Ruiz. Infatti, dalla Spagna sul centrocampista ci sarebbe anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti che ha propiziato l'arrivo dello spagnolo all'ombra del Vesuvio ed adesso lo vorrebbe a Madrid. I Galacticos stanno effettuando una vera e propria rivoluzione per il centrocampo: infatti, restano in bilico le posizioni di Casemiro e Kroos che nella prossima stagione potrebbero lasciare la Casa Blanca. Per questo, i Merengues potrebbero virare fortemente per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista azzurro.

Oltre Ruiz, il Napoli potrebbe salutare anche Zielinski che sarebbe nel mirino del Milan ma soprattutto del West Ham. Gli Hammers sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra attorno ai 35 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del fantasista polacco, che viene valutato 40 milioni di euro dal patron De Laurentiis.

In caso di cessione dei due talenti, gli azzurri potrebbero virare su Antonin Barak del Verona: con il club scaligero è in ballo anche il nome di Simeone come vice Osimhen.

Napoli, cercasi portiere: da Kepa a Neto

Oltre alla questione centrocampo, tassello fondamentale per il mercato azzurro è rappresentato dall'arrivo di un portiere esperto e di caratura internazionale che possa alternarsi e giocarsi il posto con Alex Meret.

Dopo l'addio di Ospina, il club partenopeo sta sondando alcuni profili europei e tra questi ci sarebbe quello di Kepa del Chelsea che dovrebbe salutare i Blues per giocare maggiore continuità e sperare in una possibile convocazione per il Mondiale in Qatar. Snodo fondamentale è rappresentato dall'ingaggio, con il Napoli che vorrebbe l'estremo difensore spagnolo in prestito e metà ingaggio pagato dal club inglese.

Oltre Kepa, si sonda anche il profilo di Neto che è ormai fuori dal progetto del Barcellona e vorrebbe ritornare in Italia dopo aver vestito le maglie di Juventus e Fiorentina. Più complicata la pista che porta a Keylor Navas che dovrebbe rimanere al Paris Saint Germain.