La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà valutare anche il futuro professionale di Matthijs de Ligt. Il difensore ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e non avendo accettato il prolungamento di contratto con la società bianconera potrebbe lasciare Torino durante questo Calciomercato estivo.

Molto però dipenderà dall'offerta per il cartellino che presenteranno le società interessate al giocatore, come il Chelsea e il Bayern Monaco. La valutazione di mercato stabilita dalla Juventus per il cartellino di de Ligt è di 100 milioni di euro, una somma importante nonostante si parli di uno dei miglior difensori europei anche in considerazione dell'età: a 23 anni de Ligt può crescere e migliorare molto, ma le società interessate al giocatore - almeno fino a questo momento - avrebbero presentato offerte non adeguate alla valutazione di mercato stabilita dalla Juve.

Il Chelsea sarebbe pronto a spendere circa 70 milioni di euro, avrebbe provato a inserire anche Werner più 60 milioni di euro. La società bianconera in questo momento però non vuole considerare contropartite tecniche per il difensore e vorrebbe solo cash.

Anche il Bayern Monaco avrebbe presentato un'offerta non ritenuta adeguata, da 60 milioni di euro più il cartellino di Benjamin Pavard, valutato circa 20 milioni di euro.

Se le offerte non dovessero arrivare ai 100 milioni di euro, non è da scartare la possibilità che la società bianconera decida di togliere dal mercato de Ligt, come sottolinea il giornalista sportivo Luca Momblano.

Il difensore de Ligt potrebbe rimanere alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato del giornalista sportivo Luca Momblano la Juventus starebbe considerando anche la possibilità di togliere dal mercato Matthijs de Ligt se non dovessero arrivare delle offerte che la società bianconera ritiene adeguate alla valutazione di mercato del difensore.

La Juve vorrebbe 100 milioni di euro senza l'inserimento di contropartite tecniche, una somma che poi potrebbe servire per acquistare uno o due difensori centrali (piacciono Koulibaly e Badiashile) oltre che un centrocampista (a tal riguardo piacerebbe Paredes del Paris Saint Germain).

La Juventus potrebbe vendere de Ligt nel 2023

Se le società interessate a Matthijs de Ligt non offrissero la somma richiesta dai bianconeri, la Juventus potrebbe confermare de Ligt per un'altra stagione e - in caso di mancata intesa sul prolungamento di contratto - valuterebbe cederlo a giugno 2023. Quella rappresenterebbe l'ultima opportunità di monetizzare dalla cessione del suo cartellino: ovviamente fra un anno il club andrebbe a guadagnare di meno rispetto a questo calciomercato estivo, ma avrebbe la garanzia di avere in rosa per almeno un'altra stagione uno dei migliori difensori del calcio europeo.