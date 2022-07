L'Inter è al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi in vista della nuova stagione: i nerazzurri starebbero valutando vari profili per la difesa tra cui Marcelo, svincolatosi dal Real Madrid, Mattia Viti dell'Empoli, Pablo Mari dell'Arsenal e Borna Sosa dello Stoccarda.

Sta invece cercando di piazzare un'operazione in uscita la Juventus, che potrebbe cedere Aaron Ramsey in Turchia.

Le possibili trattative dell'Inter

L'Inter avrebbe intenzione di ingaggiare un centrale difensivo per coprire la casella lasciata vacante da Andrea Ranocchia. Piacerebbe Mattia Viti dell'Empoli per il quale servirebbero circa 15 milioni di euro.

I buoni rapporti con i toscani, ai quali è stato girato recentemente Martin Satriano, potrebbero spianare la trattativa. L'Inter seguirebbe anche Pablo Mari dell'Arsenal, che ha già giocato in Serie A con la maglia dell'Udinese. Per quanto riguarda il mercato in uscita, come riportato da Gianluca Di Marzio, Samuele Mulattieri dovrebbe trasferirsi in prestito nel Frosinone in Serie B.

L'Inter starebbe inoltre pensando di potenziare la corsia mancina dopo l'affaticamento muscolare che ha bloccato Robin Gosens. In caso di un nuovo terzino, Matteo Darmian potrebbe anche scalare nel trio difensivo.

Nelle idee di Marotta e Piero Ausilio ci sarebbero anche Marcelo e Borna Sosa. Il brasiliano si è svincolato dal Real Madrid e potrebbe intraprendere una nuova avventura in Italia.

Sulle sue tracce ci sarebbero però Lazio e Milan; in particolare la squadra presieduta da Claudio Lotito sarebbe al momento in pole position. Il laterale carioca vorrebbe 2,5 milioni di euro annui.

Per quanto riguarda il giocatore croato dello Stoccarda, potrebbe prospettarsi una nuova sfida con la Juventus, nell'eventualità in cui riuscisse a cedere Alex Sandro.

Il terzino classe 1998 ha il contratto in scadenza nel 2025 e una valutazione di circa 25 milioni di euro.

Juventus, Ramsey potrebbe andare in Turchia

La Juventus potrebbe cedere Aaron Ramsey. Per il gallese ci sarebbero alla finestra alcuni club turchi e la destinazione più probabile potrebbe essere l'Adana Demirspor, squadra allenata dall'italiano Vincenzo Montella.

Il gallese non era nei progetti di Massimiliano Allegri già dalla scorsa stagione (ha giocato gli ultimi sei mesi ai Rangers Glasgow) e quindi il tecnico livornese avrebbe dato il suo consenso alla trattativa.