Si moltiplicano in questi giorni le indiscrezioni di Calciomercato relative a diverse squadre di Serie A. La Juventus valuterebbe un centrocampista tra Torreira e Paredes. Il Milan starebbe sondando il terreno per Diallo del PSG e Ziyech del Chelsea. Il PSG avrebbe offerto alla Roma Mauro Icardi.

Juventus, per il centrocampo si valutano i nomi di Torreira e di Paredes

La Juventus starebbe cercando un centrocampista da affiancare a Pogba e Locatelli e i nomi seguiti in questi giorni sarebbero due: Lucas Torreira e Leandro Paredes. Entrambi avrebbero quelle doti da regista ricercate da Massimiliano Allegri e verrebbero considerati come degli esuberi dai rispettivi club di appartenenza (Arsenal e PSG).

Cherubini dunque, starebbe meditando su quale dei due lanciare il definitivo assalto, tenendo in considerazione che ambedue verrebbero valutati in modo simile, ossia circa 20 milioni di euro.

Milan, i rossoneri avrebbero chiesto in prestito Diallo del PSG e Ziyech del Chelsea

Il Milan valuterebbe il nome di Abdou Diallo, centrale difensivo in forza al PSG che sarebbe ai margini dal progetto tecnico dei parigini. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 18 milioni di euro ma Maldini e Massara vorrebbero strapparlo dalla compagine transalpina, con un'operazione sulla base del prestito secco, per poi avere spazio di manovra per concludere altri affari.

Discorso analogo varrebbe per il profilo di Hakim Ziyech.

Secondo alcune recenti indiscrezioni il Milan avrebbe chiesto al Chelsea di cedergli il calciatore marocchino in prestito, ma la compagine inglese, spingerebbe per una vendita a titolo definitivo. La trattativa fra la due società sarebbe comunque ancora in corso.

Calciomercato Roma, ai giallorossi sarebbe stato proposto Mauro Icardi

Roma e PSG starebbero trattando diversi calciatori ed oltre al profilo di Georgino Wijnaldum, che piacerebbe particolarmente nell'ambiente giallorosso, si sarebbe parlato anche di Mauro Icardi. L'attaccante argentino non rientrerebbe più nei piani tattici della compagine francese che di conseguenza, lo avrebbe proposto alla formazione capitolina.

La trattativa però potrebbe non decollare, in quanto lo stesso centravanti sudamericano non gradirebbe spostarsi in un altro club, a fronte di un ingaggio da 9 milioni di euro, che in caso di trasferimento, andrebbe ritoccato verso il basso.