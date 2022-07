Parlando del Calciomercato della Juventus, nelle scorse ore il giornalista Paolo Bargiggia ha affarmato che su de Ligt si starebbe creando una sorte di asta di calciomercato, con le due squadre di Manchester, il Chelsea e il Bayern Monaco che sarebbero pronte a sfidarsi per il giovane difensore olandese.

La Roma e la Juventus nel frattempo continuano a trattare per Zaniolo e un accordo sarebbe possibile con l'inserimento di Cuadrado nella trattativa da parte dei bianconeri, che ovviamente dovrebbero poi aggiungere una cifra cash.

Bargiggia parla del mercato della Juve

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia è intervenuto nella trasmissione radiofonica 1 Football Club e, parlando del mercato della Juventus, ha rivelato come per Mattjis de Ligt, si starebbe creando un'asta di mercato tra quattro big del calcio internazionale: "Confermo la notizia. In casa Juve si è scatenata un'asta tra Chelsea, Bayern e le due squadre di Manchester per De Ligt. Koulibaly è il primo nome chiesto da Allegri per sostituirlo. Il senegalese, però, ha deciso di non accettare la futura offerta bianconera per rispetto del Napoli. Nel momento in cui cederà l'olandese, la Juve andrà alla ricerca di un rinforzo difensivo, puntando Milenkovic, Gabriel e Kimpembe".

Bargiggia, nel corso del suo intervento, ha poi sottolineato come Zaniolo sia l'obiettivo primario dei bianconeri. Inoltre ha affermato che - secondo lui - la prossima squadra dell'ex juventino Paulo Dybala sarà l'Inter.

Roma, la Juventus potrebbe convincere i giallorossi a cedere Zaniolo con l'inserimento di Cuadrado nell'affare

I dialoghi tra la Juventus e la Roma per Nicolò Zaniolo starebbe proseguendo. La compagine bianconera, vorrebbe convincere i giallorossi a cedere il classe '99 e avrebbe proposto diverse contropartite tecniche per abbassare la valutazione da 50 milioni di euro.

I profili inseriti fino a questo momento nella trattativa non sarebbero stati accettati da José Mourinho, tuttavia, secondo il giornalista sportivo Luca Momblano, la Vecchia Signora potrebbe aver trovato la chiave di volta per convincere la società capitolina: Juan Cuadrado. Il terzino colombiano, che nel 2023 andrà in scadenza di contratto con la Juventus, piacerebbe al tecnico portoghese, che vedrebbe nel classe '88, il fluidificante ideale per il suo 3-5-2. Di conseguenza, le due società potrebbero chiudere l'affare, con la compagine piemontese che sarebbe disposta - in aggiunta - a versare nelle casse giallorosse una cifra vicina ai 40 milioni di euro.