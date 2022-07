La Juventus è una delle società più attive sul mercato in queste settimane. C'è l'esigenza di migliorare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti nella stagione 2021-2022, dimostrate dal quarto posto in campionato e dalle sconfitte subite in finale di Supercoppa Italiana e Coppa Italia contro l'Inter. Le partenze di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala potrebbero agevolare acquisti importanti in tutti i settori. Si attende solo l'annuncio dell'ingaggio di Paul Pogba e Angel Di Maria, potrebbe arrivare a breve anche quello dell'acquisto di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista avrebbe raggiunto l'accordo economico con la Juventus, mancherebbe quello fra le società.

A proposito del 23enne, nelle ultime ore la Roma e la Juve avrebbero trovato una possibile intesa sulla valutazione di mercato del giocatore. La società bianconera sarebbe pronta ad inserire nell'affare Juan Cuadrado, oltre ad una somma di circa 40 milioni di euro pagabili in diverse stagioni. L'eventuale partenza del colombiano potrebbe agevolare l'arrivo a Torino di uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per la fascia destra difensiva.

Parliamo di Nahuel Molina, argentino classe 1998 che l'Udinese valuta circa 30 milioni di euro. La società piemontese però non vorrebbe spendere tale somma e potrebbe inserire una contropartita tecnica per attutire l'investimento.

Il giocatore Molina potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Nahuel Molina. Soprattutto se si dovesse concretizzare la partenza di Juan Cuadrado, che ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società bianconera sarebbe pronto a lasciare Torino.

Il rapporto professionale fra il giocatore e il colombiano non sarebbe ideale dopo che Cuadrado non ha accettato l'offerta di prolungamento di contratto in due stagioni con una diminuzione dell'ingaggio. Il colombiano ha un'intesa contrattuale fino a giugno 2023 che si è attivata qualche mese fa dopo 40 match giocatori in stagione a 5 milioni di euro netti.

Un ingaggio importante che potrebbe essere rilevato dalla Roma nella trattativa di mercato che porterebbe Zaniolo a Torino. In tal caso, il colombiano potrebbe essere sostituito da Molina, che l'Udinese valuta circa 30 milioni di euro.

Ranocchia possibile contropartita tecnica per Molina

La Juventus sarebbe pronta ad offrire per Molina circa 15 milioni di euro più il cartellino di un giovane. Si era parlato di Filippo Ranocchia, ma non è da scartare la possibilità che si trasferisca in Friuli il centrocampista Marvey Aké, che nella stagione 2021-2022 ha giocato nella Juventus under 23 e per diversi match è stato convocato in prima squadra da Massimiliano Allegri.