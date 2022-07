Continua la preparazione estiva dell'Inter di Simone Inzaghi in vista della nuova stagione. Nelle scorse ore è tornato in campo con i suoi compagni di squadra anche Milan Skriniar. Il difensore centrale slovacco nelle ultime settimane è al centro di numerose voci di mercato che lo vedono lontano da Milano, in particolare forte sarebbe l'interesse sul giocatore da parte del Paris Saint Germain. Ma una sua partenza non è affatto scontata e, qualora dovesse rimanere a Milano, potrebbe anche prolungare il proprio contratto.

Futuro incerto per Milan Skriniar: Inter o PSG

Il futuro del centrale Skriniar pare in qualche modo legato a quello del difensore francese Presnel Kimpembe del Paris Saint-Germain, che negli ultimi giorni sembra essere molto vicino a vestire la maglia del Chelsea. Qualora il transalpino dovesse partire, i parigini dovrebbero infatti accelerare per trovare un suo sostituto.

L'Inter al momento non sembra intenzionata a cedere il difensore centrale a meno che non arrivi un'offerta molto importante. Quindi se la proposta del Paris Saint-Germain non dovesse essere ritenuta adeguata Skriniar rimarrà al club nerazzurro. In tale evenienza occorre ricordare che il giocatore avrebbe, già da giugno, anche già un accordo di massima per il rinnovo del contratto coi nerazzurri a 5 milioni netti fino al 2026 o al 2027.

Nel caso di addio di Skriniar, l'Inter potrebbe accelerare per Bremer

In caso di addio di Skriniar, invece, i nerazzurri avrebbero individuato in Bremer il sostituto per completare la propria linea di difesa. Il difensore brasiliano del Torino è stato valutato dal presidente dei granata Urbano Cairo circa 40 milioni di euro.

Sul centrale brasiliano vi sarebbe anche l'interesse della Juventus e del Napoli.

Qualora dovesse arrivare un nuovo innesto in difesa, potrebbe lasciare l'Inter l'olandese Stefan De Vrij. Sul difensore olandese sarebbe forte l'interesse del Manchester United.

In uscita dall'Inter anche Sanchez e Pinamonti

Intanto l'attaccante italiano Andrea Pinamonti è vicinissimo all'approdo al Monza, con il club neopromosso che ha offerto un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro, inoltre l'Inter avrebbe il diritto del contro-riscatto fissato a 30 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece Alexis Sanchez, l'attaccante cileno sembra ormai destinato a rescindere il proprio contratto con l'Inter. Al momento i nerazzurri gli avrebbero offerto 4 milioni di euro per rescindere il contratto, ma - secondo alcune indiscrezioni - lui ne vorrebbe almeno 5 milioni di euro.