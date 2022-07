La Juventus è al lavoro per definire i rinforzi per il Calciomercato estivo. La partenza di Matthijs de Ligt potrebbe agevolare l'arrivo di due difensori centrali, uno di sinistra ed uno di destra. Si valutano rinforzi importanti anche per il settore avanzato, dove servirebbe un supporto a Vlahovic ma anche una sua alternativa. A tal riguardo, i preferiti sarebbero Nicolò Zaniolo della Roma, che con l'arrivo a Trigoria di Dybala potrebbe trasferirsi a Torino, e Alvaro Morata. Lo spagnolo non sarebbe considerato un titolare nell'Atletico Madrid e potrebbe trasferirsi a Torino in prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro, diluiti in diverse stagioni.

Ci si aspettano però acquisti anche a centrocampo, soprattutto se dovessero partire giocatori come i giovani Rovella e Fagioli e, soprattutto Arthur Melo, e Aaron Ramsey. A proposito del gallese, si valuta anche una rescissione consensuale con un indennizzo a suo favore di circa 4 milioni di euro. Se dovessero concretizzarsi diverse cessioni, la Juventus potrebbe acquistare un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco ma anche nel supportare il settore avanzato. Uno dei preferiti di Massimiliano Allegri sarebbe Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha disputato una stagione 2021-2022 importante con 38 match, 7 gol e 5 assist decisivi ai suoi compagni. È in scadenza di contratto a giugno 2023 e la Juventus potrebbe provare ad acquistarlo in questo calciomercato estivo.

In caso di mancata intesa con il Napoli, la società bianconera potrebbe ingaggiarlo a parametro zero nel 2023.

Fabian Ruiz potrebbe trasferirsi alla Juventus nel 2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Fabian Ruiz. Lo spagnolo sarebbe gradito da Allegri per la sua bravura nel fornire assist ma anche di segnare.

Sarebbe un giocatore importante per incrementare la qualità del centrocampo bianconero. La Juventus potrebbe offrire circa 20 milioni di euro per il suo cartellino, considerando che è in scadenza di contratto a giugno 2023. Se il Napoli non dovesse accettare l'offerta, c'è il rischio che possa lasciare la società campana a parametro zero fra un anno.

In tal caso, la Juventus potrebbe valutare il suo ingaggio. Il classe 1996 sarebbe una mezzala sinistra ideale per il 4-3-3 di Allegri. Potrebbe accettare un ingaggio da circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi anche per il settore avanzato. La cessione di Matthijs de Ligt potrebbe agevolare l'arrivo anche di Nicolò Zaniolo, che arriverebbe in prestito con riscatto in diverse stagioni a circa 40 milioni di euro più bonus. Più meno la stessa modalità di acquisto dovrebbe riguardare Alvaro Morata, che però ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.