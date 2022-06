La Juventus è al lavoro per definire i rinforzi per il Calciomercato estivo. Sono diversi i giocatori seguiti dalla società bianconera, molto dipenderà però anche dalle cessioni. Si parlano di almeno sette partenze, che potrebbero aggiungersi a quelle già definite di Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala. A centrocampo potrebbero partire Adrien Rabiot, Arthur Melo e Aaron Ramsey, per quanto riguarda il settore avanzato oltre a Morata (che rientrerà all'Atletico Madrid dopo il prestito) potrebbe lasciare Torino anche Moise Kean.

In difesa invece i maggiori indiziati alla cessione sono Matthijs De Ligt ed uno fra Alex Sandro e Pellegrini. Non è da scartare la possibilità che i due terzini possano lasciare Torino entrambi, il brasiliano in questo momento non ha molto mercato considerando che ha un ingaggio da circa 6 milioni di euro netti a stagione. Il 23enne invece potrebbe trasferirsi in società inglesi, si parla di una possibile offerta di West Ham e Fulham da circa 10 milioni di euro. Fra i possibili acquisti per la fascia sinistra difensiva si valuta Emerson Palmieri, nazionale italiano del Chelsea in scadenza di contratto a giugno 2024. La società inglese lo valuta circa 20 milioni di euro.

Se parte Alex Sandro potrebbe arrivare Emerson Palmieri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato se la Juventus dovesse vendere Alex Sandro potrebbe rinforzare la fascia sinistra difensiva con Emerson Palmieri. Il nazionale italiano è considerato una riserva nel Chelsea e potrebbe lasciare la società inglese durante il calciomercato estivo.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, non è da scartare la possibilità che arrivi in prestito con diritto di riscatto con pagamento in diversi stagioni. Dopo una stagione in prestito al Lione, ha un contratto con il Chelsea fino a giugno 2024 ed è considerato una riserva dalla società inglese. Con la possibile partenza di Pellegrini potrebbe arrivare un altro giovane, che ha disputato una stagione importante nel Genoa.

Parliamo di Andrea Cambiaso, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 10 milioni di euro. La Juve potrebbe offrire una contropartita tecnica gradita alla società ligure. Potrebbe trasferirsi a Genova Radu Dragusin, i bianconeri offrirebbero circa 3 milioni di euro più il cartellino del difensore che ha giocato nella stagione 2021-2022 in prestito alla Sampdoria nella prima parte e nella Salernitana nella seconda.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche centrocampo e nel settore avanzato. Oltre a Pogba e a Di Maria potrebbero arrivare uno fra Leandro Paredes e Fabian Ruiz, piacciono anche Filip Kostic e Niccolò Zaniolo. Si lavora anche all'acquisto di un vice Vlahovic.