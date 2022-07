Quelli che stanno per arrivare saranno giorni importanti per il Milan e per i tifosi, con la dirigenza rossonera che si è riattivata prepotentemente sul mercato dopo il rinnovo di Maldini e Massara arrivato proprio al termine del loro contratto.

La dirigenza rossonera, però, ha già le idee chiare sul mercato estivo e sta già puntando ad acquistare gli obiettivi inseriti nella lista dei desideri: da una parte si sta cercando di arrivare a giocatori già valutati nei mesi precedenti, dall’altra si è ancora alla ricerca di pedine nuove da inserire in future trattative.

I due nomi che potrebbero entrare nello scacchiere di Piolo sono quelli di Dybala e Ziyech.

Dybala ancora nel mirino del Diavolo

Nelle settimane precedenti l’attaccante argentino Paulo Dybala era stato più volte accostato all’Inter, ma l’arrivo di Lukaku pare abbia rallentato la trattativa in corso. Per questo motivo, la dirigenza rossonera si sarebbe inserita con forza e starebbe dialogando col procuratore di Dybala al quale sarebbe stata già presentata un’importante offerta con un contratto che lo legherebbe al Milan per molte stagioni. La volontà dell’attaccante argentino è ormai chiara sul voler proseguire la sua avventura calcistica in Italia ed in Serie A, scatenando quindi un derby di Milano al fine di riuscire a garantirsi le prestazioni del classe ’93.

La fantasia di Dybala potrebbe fare molto comodo a Pioli, il quale lo lascerebbe libero di spaziare a ridosso della trequarti con la possibilità di fornire preziosi assist e mettere a segno giocate di livello, con pochi compiti nella fase difensiva e di recupero. Il progetto rossonero, inoltre, potrebbe convincere Dybala ad accettare il contratto offerto dal Diavolo, con la speranza da parte dell’attaccante argentino di chiudere le trattative già nella prossima settimana, in modo da iniziare la preparazione con i nuovi compagni di squadra all’inizio del ritiro estivo.

La dirigenza rossonera punta Hakim Ziyech

Nelle ultime ore sta circolando la notizia di un forte interessa del Milan per l’attaccante del Chelsea Ziyech, per il quale ci sarebbe stata già un’offerta da parte della dirigenza rossonera per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, che il club inglese potrebbe accettare già nella prossima settimana.

L’attaccante marocchino di origini olandesi sarebbe fondamentale per Pioli, che lo potrebbe schierare sia nel ruolo di trequartista sia in quello di esterno destro, ruolo nel quale l’attaccante classe ’93 ha già dimostrato il suo importante valore. Il dialogo tra il Chelsea ed il Milan sembra essere già intenso e la dirigenza rossonera vuole puntare a chiudere la trattativa in tempi brevi, in modo tale da consegnare l’attaccante marocchino a Pioli già per l’inizio del ritiro estivo. In ogni caso, nonostante due nomi importanti come Dybala e Ziyech, la dirigenza rossonera continua il suo intenso lavoro per individuare i giocatori più importanti da inserire nel progetto e nel futuro del Diavolo.