La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni importanti durante il Calciomercato estivo, oltre a quelle già confermate in queste settimane. Com'è noto la società bianconera dalla stagione 2022-2023 non potrà contare più su Giorgio Chiellini (che dovrebbe fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano) Federico Bernardeschi e Paulo Dybala (in scadenza di contratto). A questi potrebbero aggiungersi anche altri nomi importanti, su tutti quelli di Alex Sandro, Arthur Melo, Moise Kean e Alvaro Morata. Nelle ultime ore, però, si parla anche di un'altra possibile partenza: quella di Juan Cuadrado, nonostante il prolungamento di contratto automatico scattato a 5 milioni di euro netti a stagione qualche settimana fa dopo le 40 presenze stagionali con la Juventus.

La società bianconera statebbe cercando di diminuire il monte ingaggi, pertanto avrebbe offerto al colombiano un contratto fino al giugno 2024, per circa 3 milioni di euro netti a stagione.

Offerta che sarebbe stata rifiutata dal giocatore, che a questo punto potrebbe lasciare la società bianconera durante la sessione estiva di mercato. Il sito calciomercato.it ha lanciato un sondaggio chiedendo agli utenti quale sarebbe il trasferimento ideale per Cuadrado in Serie A nel caso in cui dovesse lasciare la Juventus. Al primo posto è stato votato quello alla Roma con il 30%, seguito da quello al Milan, al Napoli e all'Inter.

Il terzino Cuadrado potrebbe lasciare la Juventus

In un recente sondaggio il sito calciomercato.it ha chiesto agli utenti quale fosse il trasferimento ideale per Cuadrado in Serie A, qualora dovesse lasciare la Juventus. Al primo posto è stato votato quello alla Roma con il 30,1%, seguito da quello al Milan al 27,3%, al Napoli al 21,5% e all'Inter 21,3% dei voti.

Difficile pensare che dopo diverse stagioni nella società bianconera il colombiano si trasferisca in una delle rivali sportive della Juventus. L'ipotesi più plausibile, è che qualora non trovi un'intesa con la vecchia signora, decida di trasferirsi in un altro ambito campionato, oppure torni in Colombia.

Il mercato della Juventus

La Juventus difficilmente lascerà partire Cuadrado, anche perché con la casacca bianconera ha dimostrato di sapersi esprimere su ottimi livelli. Un contributo importante, da parte del colombiano, è stato dato anche nel corso della stagione 2021-2022, andata in archivio circa un mese fa con il trionfo del Milan sull'Inter. A rischio cessione, in casa Juve, ci sarebbero anche: Alex Sandro e Pellegrini, quest'ultimo con Allegri ha trovato pochissimo spazio per poter mettere in mostra il suo potenziale.