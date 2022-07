La Juventus sta studiando dei nuovi colpi da assestare in sede di Calciomercato per rinforzare ulteriormente la propria rosa. Per la difesa Cherubini osserverebbe Raum dell'Hoffenheim, mentre per il centrocampo potrebbe tornare di moda il nome di Pjanic. In attacco invece, si starebbe complicando il nome di Firmino.

Calciomercato Juventus, Cherubini prova un colpo per reparto: in difesa si valuta Raum

La Juventus vorrebbe piazzare un colpo per reparto. Partendo dal settore arretrato, la nuova idea dei bianconeri sarebbe quella di David Raum. Il fluidificante tedesco in forza al Hoffenheim è un classe '98.

Il suo contratto con la compagine teutonica, scadrà nel giungo 2026 e per portarlo via adesso sarebbero necessari almeno 20 milioni di euro.

Per la corsia di sinistra, resterebbe sempre viva l'opzione Kurzawa, terzino mancino in uscita dal PSG, valutato circa 5 milioni di euro.

Juventus, Pjanic possibile ritorno di fiamma

Dopo l'infortunio che ha colpito al ginocchio destro Paul Pogba, la Juventus potrebbe dover rimpolpare il settore di centrocampo con due calciatori di quel reparto. Uno di questi, secondo la stampa estera, potrebbe essere Miralem Pjanic.

Il centrocampista bosniaco non rientrerebbe nei piani tattici di Xavi che non pose veti un anno fa alla sua cessione in prestit al Besiktas. Ora che il classe '90 è rientrato tra le fila della compagine blaugrana, apparirebbe come un "separato in casa" e Cherubini potrebbe affondare il colpo per portarlo via dalla Spagna.

Firmino, Klopp: 'Per noi è fondamentale'

Per il settore offensivo, la Juventus avrebbe provato negli scorsi giorni a intavolare una trattativa per Roberto Firmino del Liverpool, arrivando ad offrire, secondo le indiscrezioni filtrate, fino a 20 milioni di sterline, al cambio 23 milioni di euro.

A bloccare l'operazione tra le due società, ci avrebbe pensato direttamente l'allenatore dei "Reds" Jurgen Klopp, che nella conferenza stampa per il match di Community Shield che vedrà affrontarsi il Liverpool contro il Manchester City di Guardiola, ha detto di Firmino: "Bobby è fondamentale per noi, è il cuore e l'anima di questa squadra.

Il modo in cui abbiamo giocato negli ultimi anni è stato possibile solo grazie a Bobby. Ecco perché sono davvero felice che si sia potuto allenare per la maggior parte del tempo qui nella pre-stagione finora e tutto sembra davvero a posto".