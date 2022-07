L’eventuale cessione di Dumfries, che sarebbe nel mirino di Chelsea e Manchester United, sembrerebbe avvicinare l’azzurrino Udogie alla Pinetina. L’interesse per il classe 2002 sembrava ormai tramontato e invece, la situazione degli esterni starebbe convincendo Marotta e Ausilio a investire nuovamente sul settore di sinistra. I dubbi sulle condizioni fisiche di Gosens spingerebbero gli uomini di Viale della Liberazione verso un profilo che abbia nelle sue corde dribbling e tanta corsa. Quando impiegato da quinto, Dimarco non ha mai convinto pienamente come alternativa al tedesco, manca infatti d’incisività nel saltare l’uomo e sembra ormai essersi adattato nel suo nuovo ruolo di braccetto sul centrosinistra.

Si valuterebbe Udogie dell’Udinese per potenziare la fascia sinistra, piacerebbe anche a Lazio e Juventus

A volte ritornano, non è solamente il titolo di una fortunata serie di racconti scritta da Stephen King. Udogie era stato accostato all’Inter già a partire dal mese di maggio, poi la pista era andata raffreddandosi e, infine, ci si era lasciati con un “arrivederci”, magari all’anno prossimo. Sembrava infatti difficile che l’italo-nigeriano potesse aggregarsi all’Inter già in questa sessione di Calciomercato, ma in questi giorni ci sarebbero stati contatti con l’Udinese per imbastire una strategia qualora Denzel Dumfries dovesse lasciare Milano.

Sul ragazzo si registra anche l’interesse della Lazio, ma occhio alla Juventus, a cui potrebbe fare comodo un terzino sinistro per via dei dubbi su Alex Sandro e Pellegrini.

Bisogna comunque specificare che Destiny è un quinto nella difesa a 3 e che all’Inter troverebbe le condizioni ideali per mettere in mostra le proprie caratteristiche tecniche e atletiche. Il Ragazzo viene valutato tra i 20 e 30 milioni, cifra attualmente fuori portata per i nerazzurri, che prima di tutto dovranno piazzare un colpo sul mercato in uscita, probabilmente uno tra Skriniar e Dumfries.

Nell’ultima settima, l’indiziato numero uno per la cessione sembra essere proprio l’olandese, per il quale l’Inter chiederebbe 50 milioni (verosimilmente, a 40 si chiuderebbe l’operazione). Su di lui ci sarebbe un forte interesse del Chelsea, col Manchester United pronto a entrare nella trattativa.

Dubbi sulla tenuta fisica di Gosens, Dimarco potrebbe giocare stabilmente tra i 3 di difesa

Nelle prime amichevoli, il tedesco ha manifestato una condizione non ancora ottimale. Sembrano infatti non del tutto smaltite le scorie del pensante infortunio occorsogli nella scorsa stagione, quando Robert militava ancora all’Atalanta. Nell’ultima gara contro il Lens è stato provato anche Lazaro sull’out di sinistra, mentre Dimarco sembra ormai destinato a occupare stabilmente una casella in difesa, come vice Bastoni nel ruolo di braccetto. L’ex Parma e Verona ha infatti dimostrato di non possedere quelle doti di dribbling fondamentali per interpretare al meglio il ruolo di laterale e sembra più a suo agio quando, sganciandosi dal terzetto difensivo, si lancia in avanti per vie centrali ed effettua il cross dal centrosinistra della tre quarti.

Per mettere il turbo sulla fascia sinistra si pensa quindi a Udogie dell’Udinese, che in questa stagione ha disputato 36 partite, segnando 5 reti e fornendo 3 assist. La trattativa potrebbe entrare nel vivo non appena si saprà il nome del sacrificato nel mercato in uscita, dove si segnala un rallentamento del PSG su Skriniar e un forte interesse in Premier League per Dumfries. Se a partire fosse l’olandese, la fascia destra verrebbe occupata da uno tra Darmian e Bellanova, con quest’ultimo apparso un po’ in difficoltà nelle amichevoli, specialmente per quanto concerne la fase difensiva ma, vista la giovane età, potrebbe colmare tale lacuna proprio come fatto da Dumfries nella scorsa stagione.