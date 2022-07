La Juventus è pronta a regalarsi due difensori centrali durante il Calciomercato estivo. La società bianconera è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a luglio, serviranno almeno due giocatori importanti che possano sostituire Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt. A tal riguardo la cessione dell'olandese sembra una possibilità concreta dopo le dichiarazioni di Arrivabene in un'intervista a Tuttosport. L'amministratore delegato della Juventus ha dichiarato che i giocatori che vogliono andare via non si possono trattenere, parole che sarebbero riferite indirettamente all'olandese.

Dalla sua cessione la Juventus potrebbe ricavare almeno 100 milioni di euro, soldi che sarebbero utilizzati per Kalidou Koulibaly e per un altro difensore centrale importante. A proposito del senegalese, sembrerebbe essere proprio lui il giocatore che sostituirà Giorgio Chiellini. Nonostante la volontà del Napoli di non volerlo cedere alla Juventus, le ultime indiscrezioni di mercato confermano il suo possibile trasferimento a Torino. Per l'eventuale dopo de Ligt sono quattro i nomi seguiti dalla società bianconera. Si va da Gabriel dell'Arsenal a Bremer del Torino, fino ad arrivare a Presnel Kimpembe del Paris Saint Germain e Benoit Badiashile del Monaco.

Sarebbero quattro i nomi seguiti per la difesa: fra questi Badiashile

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando su quattro nomi per il settore difensivo per il dopo de Ligt, che potrebbe lasciare la Juventus. Si parla di Gabriel dell'Arsenal. Il brasiliano piace molto soprattutto se la società inglese dovesse accettare come contropartita tecnica il centrocampista Arthur Melo.

Si valutano anche Bremer del Torino, che è seguito anche dall'Inter, Presnel Kimpembe del Paris Saint Germain e Benoit Badiashile del Monaco. Proprio il classe 2001 sembrerebbe il preferito anche perché è di piede sinistro e darebbe la possibilità eventualmente a Koulibaly e a Bonucci di giocare centrale di destra. Inoltre è un classe 2001, ha un prezzo importante di almeno 40 milioni di euro ma rispetto agli altri prima menzionati potrebbe accettare un ingaggio minore, circa 3 milioni di euro a stagione.

La Juventus dovrà investire in maniera decisa sulla difesa anche perché la partenza di Chiellini e quella eventuale di de Ligt peseranno molto dal punto di vista tecnico e di leadership

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire i rinforzi per il centrocampo. Non solo Pogba, potrebbe arrivare anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Piace molto Leandro Paredes del Paris Saint Germain, si valuta anche Fabian Ruiz del Napoli, entrambi sono in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbero essere acquistati a prezzo vantaggioso.