Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma durante questa sessione di Calciomercato. Il talento giallorosso non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo contrattuale, e questo potrebbe spingerlo fuori dalla Capitale e valutare nuove offerte.

Roma, Zaniolo nel mirino di Juve e Tottenham

Da diverse sessione di mercato, il calciatore è nel mirino della Juventus di Max Allegri, che vista le difficoltà nel concludere la trattativa per Angel Di Maria, potrebbe virare fortemente su gioiello giallorosso. La Juventus avrebbe presentato diverse offerte, l'ultima con una parte cash da 25 milioni di euro più il cartellino di Arthur o di Mckennie.

Il club giallorosso fino a questo non aveva considerato tale offerta, ma con il mancato rinnovo contrattuale potrebbe aprire ad una possibile cessione.

Non c'è solo la Juventus su Zaniolo. Infatti, attenzione al forte interesse del Tottenham dell'ex Antonio Conte che dopo Kulusesvki e Bentancur, potrebbe puntare altri giocatori del campionato italiano. Dopo la qualificazione alla prossima Champions League, gli Spurs vorrebbero concorrere anche per la Premier League, e per questo sarebbero alla ricerca di giocatori di qualità e spessore per puntellare la rosa. Il club londinese, a differenza della Juventus, potrebbe proporre un'offerta cash superiore rispetto a quella dei bianconeri, e ciò potrebbe favorire la trattativa con la Roma.

In caso di cessione di Zaniolo, il club capitolino potrebbe tentare un ultimo assalto a Paulo Dybala, nel mirino anche dell'Inter e del Milan. La Joya rappresenterebbe il tassello mancante nel 3-5-2 di Josè Mourinho, e partner ideale per il bomber giallorosso Tammy Abraham.

Roma, distanza col Sassuolo per Frattesi

Altro reparto che i giallorossi vorrebbero puntellare è la mediana.

Dopo l'acquisto di Matic, la dirigenza sta lavorando per chiudere la trattativa per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe distanza tra l'offerta della Roma attorno ai 15 milioni di euro, e la richiesta del Sassuolo attorno ai 20-25 milioni di euro. L'affare potrebbe però sbloccarsi con qualche parziale contropartita tecnica come Afena-Gyan, che potrebbe trovare maggiore spazio a Reggio Emilia con Dionisi.

Frattesi non è il solo centrocampista seguito dalla Roma. Infatti, il direttore sportivo Thiago Pinto segue con grande attenzione anche Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dell'Aston Villa, che viene valutato attorno ai 30 milioni di euro. Sul mediano di Steven Gerrard, ci sarebbe l'interesse anche del Milan, che viste le complicazioni per Renato Sanchez potrebbe iscriversi alla lotta per il centrocampista verdeoro.