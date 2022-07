Sta diventando una partita a scacchi la trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain per Milan Skriniar. Da un lato la mossa dei nerazzurri di non fare passi indietro rispetto alla richiesta iniziale (70 milioni di euro senza contropartite tecniche); dall'altro i vari tentativi dei parigini di trovare uno spiraglio, un compromesso che possa consentire ai campioni di Francia in carica di avvalersi delle prestazioni del difensore slovacco.

In questi giorni si sarebbe registrata una situazione di "calma apparente". L'Inter, dopo aver rispedito al mittente un'offerta da circa 60 milioni, attenderebbe un rilancio che potrebbe risultare decisivo per dare il via libera alla partenza di Skriniar.

La sensazione è che il Paris Saint-Germain non abbia rinunciato all'ex Sampdoria, ma che starebbe riflettendo sulla nuova proposta da inviare in Viale della Liberazione.

Sembra che il direttore sportivo del Psg, Campos, abbia provato ad inserire nell'eventuale accordo il cartellino di Arnaud Kalimuendo, attaccante ventenne valutato circa 25 milioni di euro. Tutto ciò per provare ad abbassare la cifra cash da versare ai nerazzurri. I dirigenti interisti avrebbero ribadito che Skriniar andrebbe via solo a fronte di un'offerta in denaro.

A questo punto, i contatti potrebbero riavviarsi se arrivasse un'altra mossa da Parigi: l'incremento dei bonus da affiancare alla cifra di base da riconoscere all'Inter per la cessione del difensore slovacco.

Finora si è parlato di 53 milioni di parte fissa più 7 di bonus. Questi ultimi, se dovessero aumentare, potrebbero convincere i vertici della Beneamata a dare l'addio a Skriniar che diventerebbe così la "cessione importante" del Calciomercato estivo nerazzurro per esigenze di bilancio.

Psg: con Campos sarebbero cambiate le strategie di mercato

Il braccio di ferro tra Paris Saint-Germain e Inter sarebbe sintomatico del nuovo corso varato dal neo-direttore sportivo Luis Campos. Ovviamente la società del presidente Al-Khelaifi non ha problemi economici e, se volesse, potrebbe mettere sul piatto i 70 milioni cash che per la compagine milanese sarebbero necessari per salutare Milan Skriniar.

Tuttavia, pare che da Parigi da quest'anno abbiano deciso di cambiare il "modus operandi" sul mercato. Il Psg non avrebbe più intenzione di spendere senza condizioni, ovvero di accettare senza controbattere le pretese degli altri club.

Per questo motivo, nonostante l'interesse per il difensore slovacco interista, Campos starebbe resistendo alle insistenze interiste: un modo per far capire non solo alla compagine milanese, ma anche agli altri top-club europei, che il Paris Saint-Germain non accetterà più di sottostare alle richieste irremovibili dei suoi interlocutori.