La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo impegnativo fra acquisti e cessioni. Tanti giocatori potrebbero arrivare ma la società bianconera è al lavoro anche sulle partenze. Fra giovani e giocatori della prima squadra potrebbero partire almeno sette calciatori, senza contare quelle cessioni già annunciate (Chiellini e Dybala su tutti). A queste bisogna aggiungere anche Alvaro Morata, che è tornato all'Atletico Madrid dopo il prestito alla Juventus. Arrivato nell'estate 2020 in prestito oneroso da 10 milioni di euro più diritto di riscatto a 45 milioni di euro, il giocatore è rimasto a Torino anche nel 2021-2022 con la Juve che ha pagato altri 10 milioni di euro per il prestito posticipando il riscatto di 35 milioni di euro a giugno 2022.

Riscatto che non si è concretizzato in quanto la valutazione di mercato stabilita per lo spagnolo è stato considerata notevole anche in considerazione che Morata ha 30 anni. La Juventus avrebbe offerto circa 20 milioni di euro compresi i bonus per lo spagnolo, l'Atletico Madrid avrebbe voluto almeno 30 milioni di euro. Per questo è ritornato in Spagna. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juve starebbe lavorando al ritorno dello spagnolo anche se in questo momento l'Atletico Madrid difficilmente diminuirà il prezzo di mercato del giocatore.

Morata potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe lavorando al ritorno di Alvaro Morata.

Non sarà facile acquistare a titolo definitivo lo spagnolo perché l'Atletico Madrid vorrebbe almeno 30 milioni di euro per il suo cartellino. La volontà del giocatore sarebbe quella di chiudere la sua carriera professionale a Torino. La società bianconera potrebbe aspettare gli ultimi giorni di mercato per presentare un'offerta minore rispetto alla valutazione stabilita dalla società spagnola.

Si potrebbe anche definire un prestito con diritto di riscatto con pagamento in diverse stagioni. Di certo lo spagnolo potrebbe essere molto utile ad Allegri perché oltre a giocare come punta di fascia può sostituire in diversi match anche Vlahovic. Si parla di un nazionale spagnolo, considerato un titolare dal commissario tecnico Luis Enrique.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per migliorare una rosa che ha bisogno anche di rinforzi in difesa e a centrocampo, soprattutto se si dovessero concretizzare delle cessioni. Potrebbero arrivare due difensori, in questo momento i preferiti sono Kalidou Koulibaly del Napoli e Nikola Milenkovic della Fiorentina. Per il centrocampo invece potrebbe arrivare un altro giocatore dalla società campana, ovvero Fabian Ruiz.