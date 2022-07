La Juventus è al lavoro in queste settimane negli Stati Uniti per cercare di preparare al meglio l'inizio della stagione. Dopo l'amichevole contro Chivas Guadalajara, finita 2 a 0 per i bianconeri, ci saranno altri due match molto più impegnativi di quello contro i messicani. Prima il Barcellona poi il Real Madrid ci diranno molto della crescita come squadra della Juventus, anche se c'è ancora molto lavoro da fare sul mercato. Dovrebbero arrivare almeno un difensore centrale, un terzino se parte uno fra Alex Sandro e Pellegrini, un centrocampista e due rinforzi per il settore avanzato.

Molto dipenderà anche dalle cessioni, considerando che soprattutto a centrocampo potrebbero esserci almeno tre partenza. Parliamo di Arthur Melo, Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Sul brasiliano si parla di un interesse dell'Arsenal, il gallese sarebbe vicino alla rescissione consensuale e il francese invece piace in Francia al Paris Saint Germain ma anche nel campionato inglese. A tal riguardo l’esperto di mercato Malu Mpasinkatu a Sportitalia ha dichiarato che Rabiot potrebbe trasferirsi al Liverpool. Il francese piace molto al tecnico della società inglese Jurgen Klopp. Potrebbe definirsi uno scambio di mercato con il francese nella società inglese e Roberto Firmino in quella bianconera.

Possibile scambio di mercato fra Rabiot e Firmino

'Se ne è già parlato, ma poco, di Rabiot e Firmino. Il francese è un giocatore che piace molto a Klopp, per cui non è un discorso da Fantacalcio. Nei prossimi giorni o nelle prossime settimane è uno scambio che potrebbe tornare d’attualità'. Queste le dichiarazioni di Malu Mpasinkatu, l’esperto di mercato a Sportitalia ha dichiarato che potrebbe definirsi uno scambio di mercato fra il francese e il brasiliano.

Entrambi guadagnano circa 7 milioni di euro netti a stagione, di conseguenza non andrebbero ad appesantire i bilanci societari del Liverpool e della Juventus. Entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023, sarebbe uno scambio di mercato alla pari considerando la valutazione simile di mercato. Roberto Firmino sarebbe molto utile alla Juventus come supporto ma anche come sostituto di Vlahovic, considerando che può giocare seconda e prima punta.

Garantirebbe qualità offensiva ma anche gol, come dimostrato nelle sue stagioni al Liverpool

Il mercato della Juventus

Lo scambio di mercato fra Rabiot e Firmino non è l'unico di cui si parla in queste settimane. Il francese piace anche al Paris Saint Germain e potrebbe essere offerto ai francesi nello scambio di mercato che porterebbe Leandro Paredes a Torino. In tal caso la Juventus dovrebbe aggiungere anche circa 10 milioni di euro considerando la differente valutazione di mercato dei due giocatori.